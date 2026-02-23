Galaxy Unpacked: Conoce el futuro de Galaxy en vivo

Sigue la transmisión en vivo del evento Galaxy Unpacked y descubre la nueva serie Galaxy S con IA integrada.

Redacción T21 / 23.02.2026 / 10:53 pm

Samsung transmitirá en vivo el próximo Galaxy Unpacked, donde presentará la nueva serie Galaxy S. Además, los usuarios en Perú ya pueden pre-registrarse para obtener beneficios exclusivos y ser los primeros en conocer la nueva generación Galaxy con IA integrada.

La cuenta regresiva ya comenzó. Samsung realizará un nuevo Galaxy Unpacked donde presentará la nueva serie Galaxy S, marcando un nuevo capítulo en la evolución del verdadero AI Phone y en la integración de Galaxy AI como parte central de la experiencia móvil.

Fecha y hora

El evento se transmitirá en vivo desde San Francisco, California el 25 de febrero de 2026 a la 1:00 p.m. (hora Perú).

¿Dónde verlo en vivo?

Podrás seguir la transmisión en directo a través de:

Samsung.com/pe

Samsung Newsroom Perú

El canal oficial de Samsung en YouTube

Durante el Galaxy Unpacked conocerás las más recientes innovaciones en inteligencia artificial móvil, nuevas funcionalidades diseñadas para simplificar tu día a día y la visión de Samsung sobre el futuro del ecosistema Galaxy.

Pre-regístrate y accede a beneficios exclusivos

Además, Samsung Perú ha habilitado un pre-registro oficial para todos los usuarios interesados en ser los primeros en conocer y adquirir el próximo dispositivo Galaxy.

Al pre-registrarte en https://samsung.com/pe/unpacked/ podrás acceder a beneficios exclusivos, promociones especiales y ventajas adicionales al momento del lanzamiento oficial del nuevo Galaxy.

Es una oportunidad para asegurar acceso anticipado a las novedades y aprovechar condiciones preferenciales cuando la nueva serie Galaxy S esté disponible en el país.

Mantente atento a nuestras plataformas oficiales y sigue todas las novedades con el hashtag #GalaxyUnpacked. La próxima generación Galaxy está por comenzar.