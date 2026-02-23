HONOR revoluciona el futuro con AI en MWC 2026

HONOR presenta su visión de sinergia entre humanos y máquinas, con el lanzamiento global de innovadores dispositivos en el MWC 2026.

Redacción T21 / 23.02.2026 / 11:27 pm

A puertas de cerrar el segundo mes del año, HONOR sabe que la tecnología sigue en constante evolución y que sus usuarios a nivel mundial están atentos a las novedades que se suelen presentar en eventos internacionales en los que participa. Uno de ellos es el Mobile World Congress que se realizá, como todos los años, en Barcelona, España.

En esa línea, HONOR, marca líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA, mostrará el esperado HONOR Robot Phone y ofrecerá un adelanto exclusivo de sus posibilidades. El gigante global también presentará el HONOR Magic V6, su plegable de próxima generación con mayor durabilidad, batería ampliada y diseño más delgado. Adicionalmente, se anunciarán la HONOR MagicPad 4 y la HONOR MagicBook Pro 14.

Tras la introducción del HONOR ALPHA PLAN en el MWC Barcelona 2025, el lanzamiento de este año destacará los últimos avances de la compañía en su visión de un futuro de sinergia entre humanos y máquinas, desde dispositivos insignia hasta innovaciones en robótica. Dicha presentación central de HONOR tendrá cita el domingo 1 de marzo a las 7:00 a.m. (hora Perú).

HONOR llega a MWC 2026 como el fabricante de mayor crecimiento en Latinoamérica

Este evento global llega en el contexto del destacado desempeño de HONOR en Latinoamérica. Según Omdia, HONOR escaló a la cuarta posición regional como el fabricante de más rápido crecimiento en los últimos tres años, con una expansión del 48% en 2025 y un récord de 11.8 millones de unidades enviadas. La firma de análisis destaca que HONOR es uno de los únicos fabricantes con crecimiento trimestral sostenido desde el primer trimestre de 2024 en la región.

De igual forma, la firma en Perú no es simple espectadora, representando un porcentaje importante dentro del crecimiento a nivel Regional y habiendo logrado, de acuerdo con un análisis de Dominio Consultores, el TOP 1 en importaciones de smartphones a lo largo del 2025. A la par, acaba de lanzar su HONOR Magic8 Lite a nivel nacional, demostrando por qué es un referente en resistencia.

Es importante destacar que el MWC de Barcelona es sin duda uno de los mayores y más influyentes eventos de tecnología y suele durar 4 días. A él asisten los principales operadores móviles globales, fabricantes de dispositivos, proveedores de tecnología, vendedores, propietarios de contenidos, medios especializados y personas que están interesadas en el futuro de la tecnología. Este es el momento en el que miles de empresas y ejecutivos se reúnen para tomar decisiones importantes de negocio, presentar nuevos productos o desarrollar nuevas alianzas.