Galaxy Watch, tu compañero de salud en 2023

Redacción T21 / 26.10.2023 / 11:46 pm

La rápida evolución de la tecnología wearable ha puesto de relieve el potencial de nuestros dispositivos no solo para mejorar nuestra experiencia diaria, sino también para conocer mejor nuestro bienestar integral. Desde permitir a las personas hacer un seguimiento de su bienestar hasta proporcionar una gran cantidad de datos relacionados con la salud, los dispositivos wearable como la serie Galaxy Watch1 han comenzado a redefinir la forma en que abordamos la atención sanitaria. Descubre cómo la tecnología de Samsung Electronics ha influido en la vida y la salud de dos personas.

La Sra. A, una mujer de 70 años con antecedentes de cirugía cardíaca, experimentó recientemente mareos. Por eso, optó por una prueba de parche de ECG, pero los resultados estaban dentro de los límites normales. La Sra. A, consciente de su edad y de sus antecedentes de arritmia, quería controlar constantemente su estado de salud. En respuesta, el equipo médico de su hospital en Corea del Sur le recomendó que utilizara un Galaxy Watch junto con una aplicación vinculada al hospital para controlar su estado de salud.

Tras su visita ambulatoria, la Sra. A siguió usando el Galaxy Watch en su vida cotidiana. En una ocasión, volvió a sufrir mareos. La frecuencia cardíaca medida por Galaxy Watch era lenta, 40 latidos por minuto. Estos datos se compartieron rápidamente con el Centro de Lectura de ECG del Hospital Sejong de Incheon, y se le dijo que acudiera directamente al hospital ante la sospecha de que pudiera encontrarse en estado de emergencia. La Sra. A ingresó rápidamente en urgencias y fue operada para insertarle un marcapasos, un dispositivo que proporciona estimulación artificial al corazón cuando su función se deteriora. Afortunadamente, salió sana y salva del hospital tras el éxito de la intervención.

El Sr. B, un hombre de 62 años residente en Brasil, recibió el alta hospitalaria tras una operación de válvulas cardíacas. Siguiendo la recomendación del personal médico de realizar un estudio clínico, llevó un Galaxy Watch diariamente y controló su estado físico, incluido un electrocardiograma (ECG). Durante el periodo de observación remota, el Galaxy Watch del Sr. B detectó sistemáticamente señales anómalas. Para solucionarlo, el personal médico del hospital realizó una minuciosa consulta por video. A través de esta consulta, el personal descubrió que el Sr. B padece la enfermedad de Parkinson, lo que permitió al hospital brindar la orientación clínica adecuada.

Los pacientes que experimentan síntomas motrices o deterioro cognitivo, como los que padecen la enfermedad de Parkinson, necesitan cuidados adicionales durante la fase de recuperación postoperatoria. En este caso, la enfermedad de Parkinson no era una cuestión importante en el momento de su cirugía, pero el equipo médico puede dar al Sr. B la orientación adecuada con los datos anómalos detectados por el Galaxy Watch del Sr. B.

La Sra. A, reflexionando sobre su experiencia, dijo: "Con Galaxy Watch, pude controlar mi salud con más regularidad".

"Los dispositivos wearable como Galaxy Watch han facilitado el seguimiento de los estados de salud en la vida cotidiana", explicó un funcionario del Hospital Sejong de Incheon (Corea del Sur). "El monitoreo continuo es necesario incluso después de una cirugía exitosa, y esperamos que los dispositivos wearable como Galaxy Watch tengan el potencial de ayudar en la gestión y monitoreo de la salud."

Gracias al innovador y avanzado sensor BioActive de Samsung, la serie Galaxy Watch ofrece lecturas exhaustivas — ECG, frecuencia cardiaca2, presión arterial3 y composición corporal4 — e incluso proporciona guías de entrenamiento para mejorar las rutinas de ejercicio y coaching para mejorar la calidad del sueño5. De cara al futuro, se espera que las capacidades de gestión de la salud del Galaxy Watch desempeñen un rol aún más significativo en la comprensión y gestión exhaustivas del bienestar de personas de todo el mundo.

* Los nombres se han cambiado para proteger la privacidad de los pacientes.

1 Diseñado exclusivamente para el bienestar general y forma física. No está diseñado para ser utilizado para detección, diagnóstico, tratamiento, control o administración de cualquier afección médica o enfermedad. Cualquier información relacionada con la salud a la que se acceda a través del dispositivo y/o la aplicación no se debe considerar como consejo médico. Los usuarios deben consultar a un médico. Algunas funciones pueden variar según el mercado, el operador o el dispositivo vinculado.

2 La función ECG sólo está disponible en determinados mercados. No pretende sustituir a los métodos tradicionales de diagnóstico o tratamiento. Esta función no está destinada a usuarios con arritmias conocidas que no sean Fibrilación Auricular. Los usuarios no deben interpretar ni adoptar medidas clínicas basadas en los resultados del dispositivo sin consultar a un profesional de la salud calificado.

3 La función Presión Arterial sólo está disponible en algunos mercados. Para garantizar la precisión, los usuarios deben calibrar su dispositivo cada cuatro semanas con un brazalete tradicional para medir la tensión arterial. La función de PA no puede diagnosticar hipertensión ni otras enfermedades, ni detectar señales de infarto. No pretende sustituir a los métodos tradicionales de diagnóstico o tratamiento por parte de un profesional de la salud calificado.

4 Composición corporal no se debe utilizar si tiene colocado un marcapasos u otros dispositivos médicos implantados, o si está embarazada. Los resultados de las mediciones pueden no ser precisos si tiene menos de 20 años. Diseñado solamente para el bienestar general y forma física.

5 Las funciones del modo sueño están destinadas únicamente para fines generales de bienestar y forma física. Las medidas son sólo para referencia personal. Consultar a un médico profesional.