Galaxy Watch8: Revolución en salud preventiva

Sensores avanzados detectan riesgos ocultos y optimizan hábitos de sueño, nutrición y bienestar.

Redacción T21 / 14.08.2025 / 12:57 pm

En un mundo con datos de salud fragmentados y un sistema médico que prioriza el tratamiento sobre la prevención, resulta difícil adoptar hábitos saludables y enfocarse en el bienestar a largo plazo. ¿Cómo podemos recuperar el control?

Impulsada por la avanzada tecnología de sensores de Samsung, que proporciona una visión holística y en tiempo real de la salud, la nueva serie Galaxy Watch8[1] pone el foco en el cuidado preventivo. Basado en los patrones de tu estilo de vida, el dispositivo ofrece información clara y procesable para ayudarte a comprender mejor tu cuerpo y mente, crear hábitos saludables e incluso detectar señales silenciosas como los latidos ectópicos en etapas tempranas.

Cuidado preventivo a través de la detección temprana

Con nuevas métricas cardíacas, la serie Galaxy Watch8 permite detectar riesgos potenciales de salud antes de que se manifiesten:

Detección de Latidos Ectópicos: Gracias a un Electrocardiograma (ECG)[2] mejorado, el Galaxy Watch8 puede identificar con mayor precisión los latidos ectópicos —latidos prematuros que suelen pasar desapercibidos en chequeos rutinarios porque no presentan síntomas visibles. Se sabe que los latidos ectópicos frecuentes pueden ser clínicamente significativos y derivar en arritmias que aumentan el riesgo de infarto o insuficiencia cardíaca. La serie Galaxy Watch8 ofrece una medición de ECG avanzada con capacidad para diferenciar episodios de latidos ectópicos frecuentes, brindando información anticipada clave para la prevención.

Carga Vascular: Mientras duermes, el Galaxy Watch8 analiza las señales ópticas de fotopletismografía (PPG), asociadas con el flujo sanguíneo, para medir el volumen de sangre y la rigidez vascular, evaluando con precisión los cambios de estrés en los vasos sanguíneos. Como la dieta, el estrés y el descanso afectan esta métrica, el monitoreo regular permite identificar qué hábitos ajustar y así reducir el riesgo cardiovascular antes de que se desarrolle.

Cambios en el estilo de vida impulsados por sensores

El avanzado sensor de la serie Galaxy Watch8 ofrece información inmediata sobre tus patrones de nutrición y sueño para ayudarte a formar hábitos sostenibles a largo plazo:

Índice de Antioxidantes: Dado que el estilo de vida suele tener más impacto que la genética, el Galaxy Watch8 destaca tus elecciones diarias. Su sensor BioActive mide los carotenoides de la piel en cinco segundos mediante espectroscopía de absorción de múltiples longitudes de onda. Tras analizar estos carotenoides —antioxidantes que reflejan la ingesta de frutas y verduras—, el dispositivo genera una puntuación entre 0 y 100, dividida en tres niveles. Esta puntuación indica cómo tu dieta, la exposición solar, el alcohol y el estrés están afectando tus niveles antioxidantes. Con la baja ingesta de frutas y verduras vinculada a importantes riesgos para la salud, esta métrica no invasiva ofrece información valiosa, promueve decisiones más saludables y agrega una nueva capa de prevención a tu rutina diaria.

Guía para la Hora de Dormir: Basado en el modelo científico de los dos procesos que regulan el sueño, el Galaxy Watch8 analiza tu ritmo circadiano (reloj biológico interno) y la presión del sueño (cuánto necesita dormir tu cuerpo) durante tres días. Luego, el algoritmo interpreta estos datos mediante una ecuación diferencial para calcular la mejor hora para dormir y despertar renovado. Esta función, desarrollada por KAIST y clínicamente probada en el Samsung Medical Center, utiliza los cambios en el umbral del sueño y las necesidades individuales a lo largo del día para ofrecer recomendaciones personalizadas. El resultado: rutinas de sueño más saludables, un descanso más profundo y mañanas con más energía.

Liderando la nueva era del cuidado preventivo

La innovación de sensores de Samsung está marcando un nuevo estándar en el cuidado preventivo. La serie Galaxy Watch8 ayuda a unificar tus patrones, detectar riesgos ocultos y ofrecer información útil en tiempo real para proteger tu salud con anticipación. Samsung no solo está redefiniendo lo que un reloj inteligente puede hacer hoy, sino que también está acelerando la próxima ola de avances en salud preventiva.

[1] La disponibilidad y las funciones pueden variar según el mercado, el modelo y el smartphone vinculado. Para más información, visita: https://news.samsung.com/pe/la-salud-puede-mejorar-al-instante-con-el-galaxy-watch. Este producto no está diseñado para la detección, diagnóstico ni tratamiento de ninguna condición médica. Los resultados son solo para referencia personal. Consulta a un profesional de la salud para obtener orientación adecuada.

[2] La función de ECG está disponible únicamente en mercados seleccionados. No sustituye los métodos tradicionales de diagnóstico o tratamiento y no está destinada a usuarios con arritmias conocidas distintas a la fibrilación auricular (AFib). No se deben interpretar los resultados del dispositivo ni tomar decisiones clínicas sin la consulta de un profesional médico calificado.