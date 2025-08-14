Samsung Galaxy Watch8: La revolución del bienestar

Inteligencia artificial, monitoreo de salud avanzado y diseño innovador en la nueva serie Galaxy Watch8.

Redacción T21 / 14.08.2025 / 1:04 pm

Samsung realizó la presentación oficial de la nueva serie Galaxy Watch8 en Perú. Los nuevos modelos Galaxy Watch8, el Galaxy Watch8 Classic y el Galaxy Watch Ultra (2025) integran inteligencia artificial en sus funciones, para ofrecer un monitoreo avanzado de salud, sueño, estrés y rendimiento físico. La preventa oficial ya está disponible hasta el 21 de agosto a través de la Tienda Oficial y la App Samsung Shop.

El diseño de la nueva serie ha pasado por una reestructuración interna, logrando que estos nuevos dispositivos sean un 11% más delgados. Entre sus nuevas funciones destacan la medición del Índice de Antioxidantes y el análisis del ritmo circadiano, lo que abre una nueva etapa en la evolución del bienestar conectado.

“Con el nuevo Galaxy Watch8 llevamos el monitoreo de la salud cardiovascular a un segundo nivel, ayudando a los usuarios a recibir alertas tempranas ante posibles riesgos” comentó Lorenzo Quintana, Head de Mobile Ecosystem de Samsung Perú. Agregó además que actualmente los usuarios priorizan diseño y propósito al elegir un smartwatch, y es ahí donde esta nueva serie marca la diferencia.

Durante el evento también participó Bayron Calderón, fundador de Braves Running COMM, comunidad enfocada en promover el running como actividad para mejorar la salud y calidad de vida. Calderón, quien se prepara para su participación en la Maratón de New York (una de las más importantes del mundo), narró su experiencia usando el Galaxy Watch8 durante las últimas semanas y destacó su eficiencia en las alertas en tiempo real que ofrece el nuevo reloj inteligente.

“Me encantó poder tener información de la simetría de los pasos, este aspecto es muy importante porque sin darnos cuenta a veces tendemos a desviar nuestra postura y este tipo de avisos nos ayuda a evitar riesgos de lesiones. Mientras utilices el Watch8, el reloj te va a brindar información en tiempo real de cuál es la postura y corregirla mientras corres o caminas” narró Bayron, quien además destacó la importancia de esta función de alerta en su preparación para la Maratón de New York “Una buena técnica no solo mejora el rendimiento, sino que puede marcar la diferencia en los resultados, una postura correcta mejora la resistencia y dosifica la energía”.

La nueva serie Galaxy Watch8 combina diseño icónico con avanzada tecnología y una experiencia intuitiva impulsada por inteligencia artificial, convirtiéndolo en el compañero AI ideal para el bienestar cotidiano. Los nuevos smartwatches cuentan con una pantalla 50% más brillante que su predecesor y una batería optimizada que garantiza que todas las nuevas funciones de bienestar completen el seguimiento de tu salud durante todo el día.

Con la medición del Índice de Antioxidantes los usuarios podrán tomar decisiones informadas para mantener un estilo de vida saludable, mientras que con el Entrenador de Running podrán prepararse para su primera maratón gracias al plan de entrenamiento personalizado que le brinda el reloj.

Con esta nueva serie de smartwatches, Samsung reafirma su apuesta por una tecnología más intuitiva, personalizada y enfocada en mejorar la calidad de vida. Al integrar inteligencia artificial con funciones de bienestar avanzadas, el Galaxy Watch8 no solo acompaña al usuario: lo entiende, lo guía y lo prepara para enfrentar sus metas, desde una rutina saludable hasta una maratón internacional.

Aprovecha la preventa

La preventa de la nueva serie Galaxy Watch ya se encuentra disponible a través de la App Samsung Shop hasta el 21 de agosto y cuenta con un beneficio exclusivo del 5% de descuento adicional para quienes se registren por primera vez, además, los usuarios pueden acceder a S/250 de descuento adicional aplicando EcoCanje, o hasta S/ 400 en el caso del Galaxy Watch Ultra (2025), y disfrutar de envío gratuito.