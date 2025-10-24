Galaxy XR: El futuro de la inmersión digital

Explora un ecosistema IA multimodal para el descubrimiento, trabajo y entretenimiento en un solo dispositivo XR.

Redacción T21 / 24.10.2025 / 9:05 am

Construido sobre una plataforma abierta y escalable con IA multimodal en su núcleo, Galaxy XR marca el comienzo del ecosistema Android XR, desatando un futuro de descubrimiento, juego y trabajo.

Samsung Electronics presentó hoy Galaxy XR, introduciendo una nueva categoría de dispositivos nativos de IA diseñados para ofrecer experiencias inmersivas en un formato optimizado para IA multimodal. Como el primer producto creado sobre la nueva plataforma Android XR desarrollada en conjunto por Samsung, Google y Qualcomm Technologies, Galaxy XR muestra el futuro de descubrimiento, juego y trabajo, permitiendo a los usuarios disfrutar de experiencias naturales y profundamente inmersivas - desdetareas cotidianas hasta abrir nuevas y audaces fronteras. Es el primer paso en el viaje XR a largo plazo de Samsung, con innovaciones que llegarán a todo el espectro de factores de forma XR, incluidos los anteojos con IA.

“Con Galaxy XR, Samsung presenta un nuevo ecosistema de dispositivos móviles”, afirmó Won-Joon Choi, Director de Operaciones de Mobile eXperience (MX) Business en Samsung Electronics. “Desarrollado sobre Android XR, Galaxy XR expande la visión de la IA móvil hacia una nueva frontera de posibilidades inmersivas y significativas, permitiendo que XR pase del concepto a la realidad cotidiana, tanto para la industria como para los usuarios”.

“Android XR es la primera plataforma Android diseñada íntegramente para la era Gemini, y estamos sumamente emocionados de dar un salto significativo hoy con el lanzamiento de Galaxy XR”, afirmó Sameer Samat, Presidente del Ecosistema Android en Google. “A través de nuestra asociación con Samsung, Android XR desbloqueará formas completamente nuevas de explorar, conectar y crear, construyendo una plataforma abierta y unificada para la próxima evolución de la informática”.

“Galaxy XR encarna nuestra visión de futuro, donde la sinergia de IA y XR transforma las posibilidades de la informática personal”, dijo Alex Katouzian, Director General del Grupo Mobile, Compute & XR en Qualcomm Technologies, Inc. “Estamos encantados de colaborar en esta iniciativa, ya que Galaxy XR ayudará a traer nuevos casos de uso en varias industrias y allanará el camino para emocionantes experiencias de múltiples dispositivos, todo ello posible gracias a nuestro trabajo con Samsung y Google”.

Diseñado para liberar todo el poder de la IA multimodal

Galaxy XR está desbloqueando nuevas posibilidades con IA multimodal, transformando la manera en que las personas se conectan con el mundo a través de la tecnología en su vida cotidiana.

Para darle vida a la visión de IA de Samsung, Google y Qualcomm, Galaxy XR es el primer producto creado sobre la nueva plataforma Android XR, que tiene Gemini integrado desde el principio. Con Gemini integrado a nivel de sistema, Galaxy XR no se siente como una herramienta que sigue las órdenes de los usuarios, sino como un nuevo tipo de compañero de IA que ayuda a gestionar sus tareas, ofreciendo interacciones naturales e intuitivas a través de la voz, la visión y los gestos. En forma de auricular, comprende el entorno de los usuarios viendo lo que ellos ven y oyendo lo que ellos oyen. Esto permite que Galaxy XR responda de forma natural y humana, en un tono coloquial, lo que ofrece a los usuarios formas totalmente nuevas de interactuar con la tecnología.

La colaboración abierta genera un ecosistema escalable para Android XR

Como parte de una visión a largo plazo para XR, Samsung ha construido un nuevo ecosistema XR en asociación con Google y Qualcomm, abriendo nuevas posibilidades para la industria.

Desarrollado en conjunto con Google y Qualcomm, Android XR es una plataforma poderosa que pone la IA en el centro de la experiencia. Está diseñado para escalar a través de una variedad de factores de forma, desde auriculares hasta anteojos con IA y más, y Galaxy XR se beneficia de la fortaleza de su ecosistema abierto y escalable. Todas las aplicaciones creadas en la plataforma Android funcionan de inmediato[1] en Galaxy XR, garantizando que los usuarios puedan disfrutar de las experiencias móviles que ya conocen y les encantan y haciendo que el dispositivo sea tan útil en el día a día como innovador. Dado que la plataforma está construida sobre estándares OpenXR, es fácil para los desarrolladores que usan OpenXR, WebXR o Unity llevar sus experiencias a Galaxy XR, ofreciéndoles más formas de escalar y brindando a los consumidores más opciones.

Descubre, trabaja y juega sin límites

Galaxy XR ha sido cuidadosamente diseñado con un diseño centrado en el ser humano para brindar comodidad a largo plazo. A través de una combinación de su forma, materiales avanzados y la optimización estructural de cada componente, Galaxy XR logra un equilibrio óptimo entre diseño liviano y robustez para el uso cotidiano. La estructura ergonómicamente equilibrada del auricular distribuye la presión en la frente y la parte posterior de la cabeza, minimizando las molestias faciales y proporcionando un soporte constante. La batería está separada del auricular, lo que hace que el dispositivo sea más compacto, liviano y cómodo de usar. Galaxy XR también cuenta con un protector de luz desmontable, que ofrece comodidad cuando se quita y una inmersión más profunda al bloquear la luz externa cuando está colocado. Estas innovaciones pensadas permiten a los usuarios de Galaxy XR disfrutar plenamente de las experiencias XR con facilidad.

Galaxy XR abre dimensiones de descubrimiento completamente nuevas, brindando una amplia gama de experiencias optimizadas para XR, como Google Maps, YouTube, Circle to Search y Google Photos.

Viaja y busca con Google Maps : Los usuarios pueden utilizar Gemini como guía para navegar a cualquier lugar en Google Maps y solicitar sugerencias personalizadas sobre lugares cercanos mientras exploran el mundo en mapas 3D inmersivos.

: Los usuarios pueden utilizar Gemini como guía para navegar a cualquier lugar en Google Maps y solicitar sugerencias personalizadas sobre lugares cercanos mientras exploran el mundo en mapas 3D inmersivos. Profundizar en el contenido con IA : Los usuarios pueden pedirle naturalmente a Gemini que busque el contenido que desean ver en YouTube y obtener más información sobre el video que están viendo, lo que les permite disfrutar de experiencias de aprendizaje y entretenimiento más enriquecedoras.

: Los usuarios pueden pedirle naturalmente a Gemini que busque el contenido que desean ver en YouTube y obtener más información sobre el video que están viendo, lo que les permite disfrutar de experiencias de aprendizaje y entretenimiento más enriquecedoras. Ver más con el modo Pass through y Circle to Search [2]: En el modo de Pass through, los usuarios pueden ver el mundo físico que los rodea y dibujar un círculo con la mano para buscar al instante información sobre cualquier cosa que tengan delante.

Espacializa automáticamente videos y fotos a 3D[3]: Da vida a tus fotos y videos convirtiendo imágenes 2D en 3D, transformando recuerdos en experiencias inmersivas o reinventándolos de formas totalmente nuevas.

Gracias a sus sensores avanzados, cámaras y potente hardware, Galaxy XR puede rastrear con precisión el movimiento de la cabeza, manos y ojos de los usuarios y hacer que estas experiencias sean verdaderamente inmersivas. Los micrófonos del dispositivo están ubicados estratégicamente y respaldados por software para filtrar los ruidos externos y capturar la voz del usuario con claridad. A través de Galaxy XR, los usuarios pueden explorar mundos virtuales y reales en aplicaciones especializadas en XR utilizando interacción física natural, con la ayuda de Gemini.

Galaxy XR también abre nuevos niveles de inmersión en el entretenimiento[4] — incluidos deportes y juegos— con su potente hardware y rendimiento superior.

Una experiencia visual inmersiva: Los usuarios pueden transmitir sus programas favoritos en una pantalla Micro-OLED 4Kque se siente como un cine personal.

Los usuarios pueden transmitir sus programas favoritos en una pantalla Micro-OLED 4Kque se siente como un cine personal. Experiencias deportivas : Los fanáticos de los deportes pueden ver varios juegos al mismo tiempo, sintiéndose como si estuvieran en el estadio.

: Los fanáticos de los deportes pueden ver varios juegos al mismo tiempo, sintiéndose como si estuvieran en el estadio. Experiencias de juego mejoradas por IA : Mientras juegan juegos especializados en XR, los usuarios pueden chatear con Gemini para recibir entrenamiento en tiempo real, consejos y experiencias de juego mejoradas.

: Mientras juegan juegos especializados en XR, los usuarios pueden chatear con Gemini para recibir entrenamiento en tiempo real, consejos y experiencias de juego mejoradas. Crear y editar en 3D : El proyecto Pulsar de Adobe facilita la edición de videos cinematográficos: los usuarios pueden agregar profundidad 3D y colocar subtítulos o íconos detrás de los sujetos en un lienzo más grande que la vida real.

Impulsado por Snapdragon® XR2+ Gen 2, Galaxy XR ofrece experiencias inmersivas de última generación con claridad visual e IA avanzada a través de NPU Qualcomm® Hexagon™[5]. Además, 2,5 horas de uso de la batería[6] permite a los usuarios disfrutar de su contenido favorito en una inmersión total e ininterrumpida. Combinado con su sonido envolvente y pantallas de ultra alta resolución, Galaxy XR pone a los usuarios en el centro de mundos extendidos optimizados para XR.

Samsung también se compromete a satisfacer una amplia variedad de casos de uso para las necesidades empresariales, como la capacitación virtual en la industria pesada y la construcción, incluyendo una asociación con Samsung Heavy Industries para utilizar Galaxy XR en la capacitación virtual sobre construcción naval con el fin de mejorar la productividad y la seguridad en el trabajo. También nos asociamos con Qualcomm Technologies para utilizar sus esfuerzos con la tecnología Snapdragon Spaces™ para aprovechar un ecosistema ISV empresarial, brindando a los desarrolladores las herramientas para llevar sus aplicaciones a Galaxy XR y crear nuevas oportunidades para que el mundo empresarial adopte soluciones comerciales optimizadas para Android XR. En conjunto, estas colaboraciones brindan capacidades XR listas para la empresa que permiten capacitación avanzada, diseño conjunto de soluciones y colaboración remota segura.

Como parte de su hoja de ruta XR más amplia, Samsung está desarrollando múltiples factores de forma, incluidos anteojos con inteligencia artificial. En colaboración con Google, Samsung está trabajando con la marca de estilo de vida pionera Warby Parker, conocida por aprovechar la tecnología para crear anteojos con hermosos diseños y brindar experiencias excepcionales al cliente. Al mismo tiempo, Samsung también se está asociando con Gentle Monster para ofrecer anteojos elegantes y vanguardistas que combinan tecnología nativa de inteligencia artificial de vanguardia con influencia cultural y liderazgo en diseño. Perfectamente conectados al ecosistema Android XR, estos dispositivos combinarán capacidades XR avanzadas con estilo, comodidad y practicidad, brindando descubrimiento, trabajo y diversión sin límites a la vida cotidiana.

Disponibilidad

Galaxy XR estará disponible a partir del 21 de octubre en Estados Unidos / 22 de octubre en Corea.

[1] Algunas aplicaciones pueden requerir descarga desde Google Play Store y pueden requerir suscripción o pago. La disponibilidad y las funciones de la aplicación pueden variar según el país y el idioma.

[2] Circle to Search es marca comercial de Google LLC. Resultados sólo con fines ilustrativos. Disponible en dispositivos seleccionados y requiere conexión a Internet. Funciona en aplicaciones y superficies compatibles. Los resultados pueden variar en función de las coincidencias visuales. Verifica la exactitud de las respuestas.

[3] Requiere un auricular Android XR compatible (se vende por separado). La calidad y disponibilidad de la espacialización pueden variar según el medio original. Sujeto a límites de uso.

[4] Algunas aplicaciones pueden requerir descarga desde Google Play Store y pueden requerir suscripción o pago. La disponibilidad y las funciones de la aplicación pueden variar según el país y el idioma.

[5] El rendimiento real dependerá del entorno del usuario, las condiciones y el software y las aplicaciones preinstalados.

[6] Reproducción de video probada en un entorno virtual utilizando contenido de video 2D de YouTube. La duración real de la batería varía según el entorno de red, las funciones y aplicaciones utilizadas, y muchos otros factores.