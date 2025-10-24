Galaxy Z Fold7 revoluciona la experiencia gamer

Diseño compacto y rendimiento de alto nivel para gamers, con multitarea y pantalla plegable de 8".

Redacción T21 / 24.10.2025 / 9:00 am

Con solo 215 g y múltiples modos de uso, el modelo combina un diseño compacto, multitarea inteligente y un rendimiento de alto nivel para todos los juegos.

El Samsung Galaxy Z Fold7 fue diseñado para llevar los juegos móviles a un nuevo nivel. Con un procesador de última generación, diseño ultradelgado y pantalla plegable, el modelo combina potencia y versatilidad para adaptarse tanto a partidas casuales como a competiciones más intensas.

Con un peso de solo 215 gramos y un grosor de 8,9 mm cuando está cerrado, el Samsung Galaxy Z Fold7 ofrece comodidad incluso durante largas sesiones de juego. Su formato portátil brinda movilidad sin comprometer el rendimiento, ya sea durante los desplazamientos, en los descansos o en los momentos de ocio.

Cuando está cerrado, el dispositivo cuenta con una pantalla externa de 6,5 pulgadas, con alto brillo y una frecuencia de actualización de 120 Hz, que garantiza fluidez en juegos de acción, carreras o deportes. Al abrirse, revela una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas, casi del tamaño de una tableta, con brillo de hasta 2.600 nits y frecuencia de actualización de 120 Hz, ofreciendo una excelente visualización incluso en entornos exteriores.

El Galaxy Z Fold7 viene equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm), que ofrece hasta un 38 % más de rendimiento en comparación con el modelo anterior. Con GPU avanzada, 12 GB de RAM y optimización mediante IA, el dispositivo ejecuta los juegos más exigentes, incluidos los títulos AAA, con fluidez y permite alternar entre aplicaciones sin interrupciones.

La amplia pantalla, junto con el procesador, permite realizar acciones multitarea, como jugar mientras se consultan tutoriales, se ven videos o se conversa en tiempo real con amigos. Funciones como Pantalla Dividida y Ventanas Flotantes brindan productividad y entretenimiento al mismo tiempo.

Versátil y resistente, Galaxy Z Fold7 ofrece experiencias de juego inmersivas, además de satisfacer a quienes buscan trabajar y divertirse en un solo dispositivo.