Gemini revoluciona la música: Crea pistas personalizadas con IA

Redacción T21 / 18.02.2026 / 3:17 pm

La app de Gemini app ahora cuenta con nuestro modelo de generación de música más avanzado, Lyria 3, que permite a cualquier persona crear pistas de 30 segundos.

Desde que lanzamos la aplicación de Gemini, hemos estado creando herramientas que fomentan la expresión creativa, a través de imágenes y videos. Hoy, damos el siguiente paso; la generación de música personalizada. Lyria 3, el último modelo de música generativa de Google DeepMind, se estrena hoy en versión beta en la aplicación Gemini. Solo tienes que describir una idea o subir una foto, como “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja”, y en cuestión de segundos, Gemini la traducirá en una pista pegadiza y de alta calidad. Para ir más allá en la creatividad, incluso puedes pedirle a Gemini que se inspire en algo que subas.

Lyria 3 mejora la generación de audio con respecto a su versión anterior en tres aspectos importantes:

¡No es necesario que proporciones tus propias letras! Se generarán automáticamente en función de tu propio prompt. Tienes más control creativo sobre elementos como el estilo, las voces y el tempo que deseas. Puedes crear pistas más realistas y musicalmente complejas.

Así es como puedes utilizarlo:

De texto a pistas: describe un género específico, un estado de ánimo, una broma interna o un recuerdo para crear pistas únicas con letras o audio instrumental que se adapten a tu estilo. “Me siento nostálgico. Crea una pista para mi madre sobre los buenos momentos que pasamos cuando éramos niños y los recuerdos de sus plátanos cocinados en casa. Haz que sea una pista afrobeat divertida con un auténtico estilo africano”.

De fotos y vídeos a pistas: sube una foto o un vídeo y observa cómo Gemini utiliza el contenido para componer una pista con letras que se ajustan perfectamente al estado de ánimo. "Utiliza estas fotos para crear una pista sobre mi perro Duncan en una excursión por el bosque".

La aplicación de Gemini crea pistas de 30 segundos con portadas personalizadas generadas por Nano Banana. Esto facilita compartirlas rápidamente con amigos descargando o simplemente haciendo clic en el vínculo para compartir. El objetivo de estas pistas no es crear una obra maestra musical, sino ofrecerte una forma única de expresarte.

Los creadores también pueden explorar Lyria 3 en Dream Track de YouTube. Disponible en EE. UU. y ahora en fase de lanzamiento para los creadores de YouTube de otros países, Lyria 3 mejorará la calidad de cada banda sonora única de Shorts. Ya sea creando un verso lírico o una pista de fondo con mucho ritmo, poder personalizar mejor la banda sonora llevará los Shorts de los creadores al siguiente nivel.

Nuevas capacidades de verificación de audio

Todas las pistas generadas en la aplicación Gemini incorporan SynthID, nuestra marca de agua imperceptible para identificar contenido generado por la IA de Google. También te ofrecemos más herramientas para ayudarte a identificar el contenido generado por IA, ampliando nuestras capacidades de verificación en la aplicación Gemini para incluir audio. Solo tienes que subir un archivo y preguntar si se ha generado con la IA de Google, y Gemini comprobará si contiene SynthID y utilizará su propio razonamiento para dar una respuesta.

Nuestro compromiso con el desarrollo responsable de la IA generativa

Desde que lanzamos Lyria en 2023, hemos buscado desarrollar esta tecnología de forma responsable en

colaboración con la comunidad musical. Hemos aprendido mucho a través de estas colaboraciones y nuestros experimentos, como Music AI Sandbox, y hemos sido muy cuidadosos con los derechos de autor y los acuerdos con socios durante el entrenamiento de Lyria 3.

La generación musical con Lyria 3 está diseñada para la expresión original, no para imitar a artistas existentes. Si tu instrucción nombra a un artista específico, Gemini lo tomará como una inspiración creativa general y creará una pista que comparta un estilo o un estado de ánimo similar. También contamos con filtros para comparar los resultados con el contenido existente. Reconocemos que nuestro enfoque puede no ser infalible, por lo que puedes denunciar cualquier contenido que pueda infringir tus derechos o los derechos de otros. Además, para utilizar nuestros productos, los usuarios deben cumplir con nuestras Condiciones del Servicio y las políticas de uso prohibido de IA generativas, que prohíben las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y de privacidad de otros.

Lyria 3 está disponible en la aplicación Gemini para todos los usuarios mayores de 18 años en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués, y tenemos planes de ampliar la calidad y la cobertura a más idiomas. Además, los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra disfrutarán de límites más altos. Nuestro objetivo con la generación de música en la aplicación Gemini es ayudarte a añadir una banda sonora divertida y personalizada a tu vida diaria. Pruébala hoy mismo en gemini.google.com.