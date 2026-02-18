¿Tu smartphone está lleno? Optimiza el almacenamiento con estos consejos

Liberar espacio y mejorar el rendimiento de tu dispositivo nunca fue tan fácil con las recomendaciones de OPPO.

Redacción T21 / 18.02.2026 / 3:07 pm

¿Sabías que el uso de redes sociales y apps de mensajería puede llenar tu dispositivo rápidamente? OPPO te recomienda qué hacer.

La falta de almacenamiento en los smartphones es uno de los problemas más comunes que enfrentan los usuarios hoy en día. A pesar de que los fabricantes han aumentado las capacidades de memoria de los dispositivos, las aplicaciones modernas, las fotos de alta resolución y los videos en 4K consumen este espacio rápidamente, dejando poco margen para guardar nuevos datos.

Según el informe Digital 2025: The United Kingdom de DataReportal, el 79% de la población del Reino Unido era usuario activo de redes sociales, lo que genera un alto volumen de contenido multimedia y datos que pueden contribuir a que el dispositivo se quede sin espacio rápidamente.

¿Por qué se llena el almacenamiento en tan poco tiempo?

La razón principal detrás del consumo tan rápido del almacenamiento en los smartphones radica en varios factores. En principio, las fotos y los videos de alta calidad capturados por las cámaras de los dispositivos pueden ser grandes en tamaño. Por ejemplo, una grabación en 4K puede ocupar varios gigabytes por minuto.

A esto se suma el almacenamiento de datos en caché y archivos temporales de las aplicaciones, que se acumulan con el tiempo sin que el usuario sea consciente. Además, las aplicaciones grandes o “super apps” que integran múltiples características también contribuyen al llenado rápido de memoria, aún si no se utilizan todas las funciones de estas aplicaciones.

"Con el aumento del uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales, es crucial disponer de herramientas que optimicen la memoria del dispositivo y mejoren su rendimiento", afirma Manuel Morey, especialista de producto de OPPO Perú. Por ello, la marca ha desarrollado diversas soluciones, como la gestión inteligente de aplicaciones y la limpieza automática de archivos temporales para ayudar a los usuarios a gestionar eficientemente su almacenamiento.

Si el mensaje de “almacenamiento lleno” te ha aparecido más de una vez, no te preocupes. Según el especialista, existen distintas formas de optimizar el espacio en tu dispositivo y, a continuación, te brindamos algunas recomendaciones para que puedas liberar espacio y mantener el rendimiento de tu smartphone al máximo:

Descubre qué es lo que más espacio está ocupando: Lo primero que puedes hacer es revisar qué ocupa más espacio en tu teléfono. Accediendo a Ajustes >Acerca del dispositivo > Almacenamiento, puedes ver cuánto espacio consumen las aplicaciones, fotos y videos. Esto te permitirá decidir qué archivos o aplicaciones eliminar.

Usa la limpieza inteligente del sistema: Desde esa misma ruta (Ajustes > Acerca del dispositivo > Almacenamiento > Limpiar), muchos teléfonos incluyen una herramienta de limpieza automática que detecta:

Archivos grandes

Fotos duplicadas

Capturas de pantalla

Fotos eliminadas recientemente

Videos y documentos que ya no necesitas

En pocos toques puedes eliminar todo lo innecesario sin afectar tus archivos importantes.

Elimina aplicaciones que ya no usas: Muchas aplicaciones se quedan instaladas aunque ya no las uses. Desde Ajustes > Acerca del dispositivo > Almacenamiento puedes ver cuáles ocupan más espacio y cuándo fue la última vez que las abriste.

Si una app no la usas desde hace tiempo, desinstalarla es una forma rápida de liberar memoria y mejorar el rendimiento del celular.

Limpia la caché de las aplicaciones: Apps como Instagram, TikTok o navegadores web guardan archivos temporales (caché) para funcionar más rápido, pero con el tiempo pueden ocupar muchísimo espacio. Borrar la caché no elimina tus fotos ni conversaciones ni tu cuenta: solo limpia archivos temporales, por lo que es una forma rápida y segura de liberar memoria.

Aprovecha la nube para guardar lo importante: Por supuesto, una de las maneras más eficaces de liberar espacio es aprovechar la nube. Servicios como Google Drive, Dropbox y otros permiten almacenar datos importantes de manera remota, sin ocupar espacio físico en tu dispositivo.

Por último, recuerda que para asegurar que tu dispositivo funcione correctamente, es recomendable dejar al menos un 10–15% de espacio libre en tu smartphone. Este margen es necesario para que el sistema operativo pueda realizar sus tareas y gestionar actualizaciones y archivos temporales sin problemas.

Aplicando estos consejos de OPPO y utilizando herramientas de gestión adecuadas, podrás optimizar el espacio de tu dispositivo y aprovecharlo al máximo. Con un poco de cuidado y organización, tu smartphone estará listo para acompañarte en todas tus actividades diarias sin preocuparte por quedarte sin espacio.