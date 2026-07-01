Gratificaciones bajo alerta digital en Fiestas Patrias 2026

Kaspersky advierte que más compras y pagos elevan el riesgo de fraudes financieros durante julio en Perú.

Redacción T21 / 01.07.2026 / 2:18 pm

Durante esta temporada en Perú, las compras, pagos y transacciones digitales aumentan, generando más oportunidades para que los usuarios sean víctimas de fraudes financieros.

Julio es uno de los meses más esperados por los peruanos, ya que muchos trabajadores reciben la gratificación por Fiestas Patrias. Además, las celebraciones vienen acompañadas de días de descanso, campañas promocionales y una mayor actividad comercial, lo que incrementa las transacciones tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Ante este escenario, Kaspersky advierte que los ciberdelincuentes suelen aprovechar de esta situación para desplegar distintas modalidades de fraude digital. Por ello, recomienda a los usuarios mantenerse alerta y reforzar sus medidas de seguridad en línea.

Una de las tácticas más utilizadas es la ingeniería social, una técnica de manipulación con la que los ciberdelincuentes buscan que las personas actúen rápido y sin verificar la información recibida. Para lograrlo, los delincuentes suelen enviar mensajes urgentes, ofertas demasiado atractivas, supuestos bonos, premios inesperados o falsas alertas bancarias a través de correo electrónicos, SMS, aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Al hacer clic en estos mensajes, las víctimas pueden ser dirigidas a sitios web que imitan bancos, comercios electrónicos o entidades financieras legítimas, donde se les solicita ingresar contraseñas, datos de tarjetas o códigos de verificación. En otros casos, los atacantes distribuyen aplicaciones maliciosas que buscan capturar información sensible directamente desde los dispositivos.

Lo peligroso es que este tipo de fraudes no solo pueden implicar la pérdida inmediata del dinero recibido, sino también el acceso no autorizado a cuentas, compras fraudulentas, suplantación de identidad o el uso de datos personales para nuevos engaños. Además, cuando las credenciales bancarias o los códigos de verificación caen en manos de terceros, el impacto puede extenderse más allá de una sola transacción y comprometer otros servicios digitales del usuario. La situación resulta especialmente preocupante si se considera que, según datos de Kaspersky, el 77% de los peruanos admite no saber cómo comprobar si una página en línea es verdadera, lo que aumenta la probabilidad de caer en sitios fraudulentos.

"En los fraudes digitales, el factor decisivo muchas veces no es la complejidad técnica del ataque, sino la capacidad de generar confianza, urgencia o curiosidad en la víctima. Los ciberdelincuentes diseñan mensajes para que las personas hagan clic, entreguen información o autoricen operaciones sin detenerse a verificar. Por eso, una pausa antes de responder, abrir un enlace o ingresar datos puede marcar la diferencia entre proteger una cuenta o exponerla", sostiene Leandro Cuozzo, analista de seguridad para Kaspersky en América Latina.

Para proteger tu gratificación y disfrutar de las ofertas por Fiestas Patrias, Kaspersky recomienda: