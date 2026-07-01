Menos servidores, más potencia para la era de la IA

AMD plantea una infraestructura más compacta para reducir energía, costos y espacio sin frenar el crecimiento digital.

Redacción T21 / 01.07.2026 / 2:28 pm

El crecimiento empresarial en Perú y América Latina está entrando en una nueva fase. El aumento sostenido de los datos, la automatización de procesos y el avance de la inteligencia artificial están redefiniendo la manera en que las empresas compiten y operan. En este escenario, la computación ha dejado de ser un soporte técnico para convertirse en un factor estratégico, directamente vinculado con la productividad y la capacidad de crecimiento.

La creciente adopción de inteligencia artificial, analítica avanzada y automatización está elevando las exigencias sobre la infraestructura tecnológica empresarial. A medida que los modelos y las cargas de trabajo se vuelven más complejos, las organizaciones requieren plataformas que puedan escalar de manera eficiente, manteniendo el rendimiento y optimizando el consumo energético. En este contexto, las arquitecturas de cómputo modernas evolucionan hacia modelos que permiten consolidar una mayor capacidad de procesamiento dentro de una menor huella física de infraestructura. El resultado típico es una operación más eficiente, con menores requisitos de espacio, energía y administración. De hecho, al comparar una solución impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5.ª generación con una solución heredada para gestionar la misma carga de trabajo, se observó que la solución EPYC™ puede reducir la cantidad de servidores necesarios hasta en un 86%, disminuir el consumo de energía hasta en un 69% y reducir el costo total de propiedad (TCO) hasta en un 41% en un período de tres años.[1]

Este cambio está impulsando una transformación en la arquitectura de los centros de datos. El modelo basado en la expansión física —más servidores, más espacio, más consumo— está siendo reemplazado por esquemas que priorizan la eficiencia, la densidad de cómputo y la consolidación de cargas. En la práctica, esto significa hacer más con menos: ejecutar más aplicaciones en menos servidores, reduciendo costos y complejidad operativa.

El impacto puede reflejarse directamente en el costo total de propiedad (TCO). Al optimizar el uso de la infraestructura existente, las empresas pueden reducir el consumo energético, disminuir los requerimientos de espacio y simplificar la gestión tecnológica. Este enfoque es especialmente relevante en mercados como el peruano, donde la eficiencia operativa se ha convertido en un factor clave para sostener la competitividad.

Al mismo tiempo, la eficiencia energética se ha vuelto una prioridad. El consumo eléctrico representa uno de los principales costos en los centros de datos, por lo que mejorar el rendimiento por unidad de energía no solo tiene un impacto financiero, sino también en los compromisos de sostenibilidad que cada vez más empresas están asumiendo.

Otro elemento central es la escalabilidad. Las organizaciones requieren infraestructuras capaces de adaptarse a variaciones en la demanda, especialmente en entornos donde la inteligencia artificial exige procesamiento en tiempo real. Una escalabilidad sin fricciones permite acelerar el despliegue de servicios y responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado.

En el caso peruano, este cambio de enfoque ofrece beneficios potenciales: mayor capacidad de procesamiento sin necesidad de expansión física, menores costos operativos y una infraestructura preparada para sostener el crecimiento futuro. En un entorno donde la transformación digital avanza de manera desigual, la adopción de modelos más eficientes puede marcar una diferencia significativa en términos de competitividad.

En este sentido, la evolución tecnológica reciente apunta hacia plataformas más compactas, eficientes y diseñadas para cargas de trabajo modernas. El foco ya no está en el volumen de la infraestructura, sino en su capacidad de rendimiento y optimización.

El punto de inflexión es claro: el futuro del centro de datos no pasa necesariamente por crecer en tamaño, sino en eficiencia. Consolidar cargas y optimizar recursos se ha convertido en una decisión estratégica para ayudar a reducir costos y sostener el crecimiento en la economía digital.

Como reflexión final, la oportunidad para las empresas en Perú no solo es adoptar nuevas tecnologías, sino hacerlo bajo un enfoque estratégico. En palabras de Juan Moscoso, Gerente Comercial de Ventas de AMD: “Las organizaciones que entienden que la computación es el núcleo de su crecimiento, y no solo un soporte, estarán mejor posicionadas para capturar el valor de la inteligencia artificial. Hoy, la eficiencia no es opcional; es la base sobre la que se construye la competitividad del mañana”.

[1] AMD señala que 14 servidores impulsados por procesadores AMD EPYC 9965 de 5.ª generación pueden ofrecer el mismo rendimiento de procesamiento de enteros que 100 servidores equipados con procesadores Intel® Xeon® Platinum 8280 de la generación 2020, para entregar 391,000 unidades de rendimiento de enteros, lo que pone de relieve el potencial de consolidación y eficiencia de las arquitecturas modernas de centros de datos.

Fuente: AMD EPYC™ Server CPUs: Your Foundation for AI