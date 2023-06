Harman Kardon fortalece su presencia en Perú

Alineada con su proyecto de expansión en el mercado global, la compañía premium tiene presencia en más de 30 países y busca consolidar su presencia en Perú a través de su distribuidor oficial Intcomex.

Redacción T21 / 07.06.2023 / 7:42 pm

La industria de la tecnología de sonido en el país se ha fortalecido en los últimos años, ofreciendo a los peruanos la posibilidad de acceder a una oferta diversa de tecnología. Con el objetivo de acercar la marca a los consumidores más exigentes y presentar toda la elegancia y sofisticación de su portafolio, Harman se fortalece en el mercado peruano con la presencia de Harman Kardon, una marca de sonido premium para quienes buscan la excelencia sonora y visual.

Los productos Harman Kardon han recibido varios reconocimientos internacionales por su diseño, entre los cuales se encuentra la más reciente edición de los iF World Design Awards en su edición 23ª, evento en el cual se destacó el diseño excepcional y original de una amplia gama de productos de audio, por su altavoz inteligente Citation 200, así como por sus sistemas de altavoces inalámbricos Onyx Studio 7 y Soundsticks 4.

El portafolio de la marca que estará disponible en el país incluye soluciones de audio para el hogar (barras de sonido, cine en casa, parlantes bluetooth y parlantes inteligentes), auriculares (in ear, over ear y true wireless) y altavoces (Onyx 6, Onyx 7, Onyx 8 y Aura 3). La marca ya es reconocida mundialmente por tener audio signatura de la industria automotriz (con alianzas con marcas como Volkswagen, Volvo, Jeep, BMW, Alfa Romeo, Kia, Maseratti, Hyundai, etc.) Con esta oferta tecnológica de punta promete brindar una experiencia premium a sus clientes a través de audio de calidad.

“Buscamos apuntar a un consumidor que perciba el audio como un componente esencial en su vida cotidiana, interesado en elevar su experiencia a otro nivel a través de dispositivos que se ajusten a sus necesidades y agreguen valor a su identidad. Nuestro compromiso se basa en ofrecer equipos sofisticados en un mercado tecnológico que ha crecido de manera acelerada en el Perú”, aseguró Rodrigo Kniest, presidente de Harman Brasil y vicepresidente senior de Harman América del Sur.

Entre los hitos importantes para destacar de la marca, en el año 2000, cuando se lanzaron los SoundSticks originales, se convirtieron rápidamente en uno de los sistemas de sonido de escritorio más buscados. El impresionante diseño de los parlantes les ha valido un lugar permanente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) a lo largo de los años y, más recientemente, los SoundSticks 4 fueron anunciados como ganadores en los prestigiosos "Premios Red Dot" por diseño de productos.

Harman Kardon es uno de los líderes y pioneros de audio en el mundo, durante más de 70 años, se han especializado en ingeniería y diseño de audio, cautivando oídos y corazones con productos dirigidos a un público que busca innovación, excelencia sonora y estilo sofisticado.