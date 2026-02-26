HIMLA: La pickup-socio del emprendedor peruano

Más carga, más arrastre, más resistencia: eficiencia real para negocios en movimiento, del asfalto a la ruta.

Redacción T21 / 26.02.2026 / 8:14 pm

En el Perú, emprender muchas veces implica moverse, cargar, transportar y adaptarse a distintos escenarios: desde rutas urbanas congestionadas hasta caminos rurales o zonas industriales. En ese contexto, una pickup deja de ser solo un vehículo para convertirse en una herramienta clave del negocio. Pensando en ese perfil, la HIMLA de Chery es ideal, una pickup diseñada para acompañar a emprendedores que necesitan eficiencia, capacidad y confiabilidad en cada jornada.

Más que trasladar carga, la HIMLA está pensada para impulsar oportunidades, optimizar tiempos y maximizar cada viaje. A continuación, cinco razones por las que se convierte en una aliada estratégica para quienes hacen empresa en movimiento.

Más espacio, menos viajes: cuando cada metro cúbico cuenta

En el día a día de un negocio, cada viaje adicional implica tiempo y dinero. La HIMLA incorpora una tolva con dimensiones de 153 cm x 162 cm x 51.5 cm, optimizadas para transportar grandes volúmenes de carga en un solo recorrido.

Para emprendedores del rubro agrícola, comercial, logístico o de construcción, esto se traduce en menos traslados y mayor eficiencia operativa.

Un diseño pensado para cargar mejor y trabajar más rápido

Gracias a su estructura body-on-frame y a su suspensión delantera independiente con doble horquilla y posterior rígida con ballestas, la HIMLA ofrece resistencia y estabilidad incluso en jornadas exigentes. Esto facilita el traslado seguro de herramientas, maquinaria o mercadería delicada, algo clave para negocios que dependen del orden y la estabilidad de su carga.

Además, incorpora estribos laterales y posteriores, que agilizan las tareas de carga y descarga, haciendo más eficientes las rutinas diarias.

Capacidad real para negocios exigentes

La HIMLA está construida sobre un chasis de tipo body on frame de alta resistencia, con una capacidad de carga útil de hasta 1 tonelada, ideal para transportar materiales pesados sin comprometer la estabilidad ni la seguridad.

Esto la convierte en una opción sólida para emprendimientos que requieren potencia y resistencia constantes, incluso en condiciones de trabajo exigentes.

Potencia para ir más allá: hasta 3 toneladas de arrastre

Pensada para necesidades más avanzadas, la HIMLA ofrece una capacidad de remolque de hasta 3 toneladas, permitiendo arrastrar trailers, equipos especializados o soluciones de transporte adicionales.

Un diferencial clave para negocios que buscan crecer, diversificarse o atender proyectos de mayor escala sin cambiar de vehículo.

Preparada para el Perú y sus desafíos

El clima, el polvo, la humedad y los caminos irregulares no son un obstáculo. La HIMLA cuenta con protector de tolva tipo spray on y barra antivuelco de acero, diseñados para soportar el uso intensivo y prolongar la durabilidad del vehículo.

Además, sus múltiples puntos de anclaje permiten asegurar la carga incluso en terrenos difíciles, cuidando tanto el producto como la inversión del emprendedor.

Una pickup que acompaña el crecimiento

La HIMLA forma parte de la estrategia global de Chery para ofrecer vehículos robustos, tecnológicos y confiables, adaptados a los mercados donde el trabajo duro y el emprendimiento van de la mano. Con esta pickup, Chery refuerza su compromiso con quienes apuestan por hacer crecer su negocio todos los días.

Porque cuando un vehículo entiende el ritmo del emprendedor, deja de ser solo transporte y se convierte en un verdadero socio de trabajo.