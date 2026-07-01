HONOR 600 lleva los 200MP con IA al mercado peruano

La serie combina sensor grande, estabilización avanzada y color inteligente para mejorar fotos nocturnas, retratos y capturas en movimiento.

Redacción T21 / 01.07.2026 / 8:28 pm

HONOR, empresa global líder en ecosistemas de dispositivos con AI, reafirmó el compromiso de ofrecer lo mejor en fotografía con el lanzamiento en Perú de su Serie HONOR 600, elevando la fotografía móvil a otro nivel, complementándola con IA.

Es así que el HONOR 600 y HONOR 600 Pro cuentan con una cámara ultra de 200MP con IA, con sensor de 1/1.4", el más grande en su segmento. A través de la tecnología E2E AI Remosaic, el sensor ofrece 16 en 1 con pixel super equivalente de 2.24μm y un 24% mayor sensibilidad a la luz, traduciendo cada fotón disponible en detalle, pureza y color.

Antes de que comience una sola línea de procesamiento de AI, la Serie HONOR 600 ya establece una ventaja óptica decisiva sobre sus competidores del segmento que se basan en sensores de 50MP en plataformas de 1/1.56" y 1/1.57", significativamente más pequeñas en superficie de captación.

La estabilización óptica viene respaldada por el sistema SOIS propietario de HONOR con modelo adaptativo anti-vibración con AI, que logra la certificación profesional CIPA 6.0 en la cámara principal, la más potente en su segmento y equiparable a cámaras sin espejo de nivel básico.

El resultado es una tasa de éxito notablemente mayor en cada fotograma, desde tomas callejeras con una sola mano hasta escenas de larga exposición en conciertos o paisajes nocturnos urbanos. El sistema de cámara se complementa con una cámara ultra gran angular de 12MP para composiciones amplias, un sensor de temperatura de color dedicado para un balance de blancos preciso en cualquier condición de luz, y una cámara frontal de 50MP para selfies de alta resolución con apertura f/2.0.

Por su lado, en el caso de la fotografía nocturna, especialmente en escenas con colores sólidos dominantes bajo iluminación artificial donde se suelen presentar dominantes de color no naturales, la Serie HONOR 600 resuelve esto con el exclusivo AI Color Engine, un sistema colaborativo multicámara que utiliza el sensor de temperatura de color dedicado y calibración de Balance de Blancos Automático a 360°.

Al reconocer de forma inteligente las fuentes de luz ambiental y los colores de los objetos, el motor elimina los dominantes amarillento y rojizo que afectan a los smartphones convencionales, entregando tonos fieles a la realidad directamente desde el obturador, sin ajustes posteriores ni dudas sobre el resultado.

Los equipos de la Serie HONOR 600 ya están disponibles en nuestro país. Las personas interesadas en adquirirlos pueden encontrarlos en las 19 tiendas físicas de HONOR a nivel nacional, así como en su HONOR Store Online.