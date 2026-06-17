HONOR 600e trae AI creativa al segmento accesible

El nuevo smartphone llega a Perú con imagen a video, cuerpo metálico, gran batería y seguridad contra clonación de voz.

Redacción T21 / 17.06.2026 / 12:12 am

HONOR, empresa de ecosistemas de dispositivos basados en AI, hace oficial la llegada del HONOR 600e a Perú. Un smartphone que marca un salto significativo al combinar la exclusiva función Imagen a video AI 2.0, diseño premium unibody de aluminio forjado al vacío, pionero en la industria, Botón AI y cámara ultra nítida de 108MP y amplia batería de 6520mAh.

Recién llegado a Perú, el HONOR 600e trae Imagen a video AI 2.0 al segmento accesible, la misma función exclusiva de la industria disponible en el HONOR 600 y el HONOR 600 Pro que se presentarán, oficialmente, en nuestro país el 18 de junio. Impulsada por el primer modelo unificado de generación de video multimodal del mundo, Imagen a video AI 2.0 transforma fotos estáticas en videos dinámicos generados por AI, directamente en el dispositivo, sin costo adicional y sin necesidad de suscripciones externas, logrando que ello sea inmediato y seguro.

Es así como el HONOR 600e rompe con los estándares estéticos del segmento accesible al introducir el proceso unibody integrado de forja al vacío de aluminio, el primero en la industria en su categoría de precio.

A pesar de su construcción metálica robusta, el HONOR 600e mantiene un perfil increíblemente delgado de apenas 7.34mm y un peso de aproximadamente 180g, ofreciendo una sensación de agarre ligera y premium que redefine las expectativas de su categoría de precio. La elegancia se refina aún más con un bisel ultradelgado de 1.23mm, que permite una experiencia visual, prácticamente sin bordes, en su pantalla AMOLED 1.5K de 6.6".

Esta integridad estructural se refuerza con resistencia a caídas desde 1.8 metros, siendo el único smartphone con marco metálico en su segmento que ha pasado la Certificación SGS de 5 estrellas para Resistencia a Caídas y Aplastamiento.

En el núcleo de la experiencia "AI en un clic" se encuentra el Botón AI, una tecla física dedicada que recupera la alegría de la captura instantánea. Esta interacción física se potencia con una cámara principal ultranítida de 108MP, que utiliza un algoritmo mejorado de dominio nativo RAW para capturar detalles intrincados y texturas de calidad profesional.

Este dispositivo también sorprende con una batería de alta energía de 6520mAh, que elimina la ansiedad moderna de quedarse sin carga a mitad del día. El dispositivo ha obtenido la certificación de autonomía TÜV Rheinland, con hasta 48 horas de vida de batería verificadas en condiciones de prueba, ofreciendo un uso confiable durante todo el día y más allá.

Además de implementar el procesador MediaTek Dimensity 7100 Elite, para un mejor desempeño, el HONOR 600e ofrece una RAM de 24GB y un almacenamiento de 512GB. De igual forma, aprovecha el poder de MagicOS 10 para transformar el smartphone en un asistente personal proactivo a través de las Sugerencias con AI y complementa dicha experiencia con funciones como Circle to Search y Resumen AI.

Y si se habla de seguridad, este equipo incluye Detección de clonación de voz con AI, función de seguridad crítica que ayuda a identificar y defenderse de llamadas fraudulentas generadas por AI.

El HONOR 600e está disponible en las 19 tiendas físicas de la marca a nivel nacional, así como en la HONOR Store Online (https://www.honor.com/pe/shop/), en colores Verde Vital, Gris Terciopelado y Dorado Desierto.