La IA transformará hasta el 55% del empleo

BCG advierte que la ventaja estará en recapacitar talento, rediseñar roles y abrir movilidad interna antes que recortar equipos.

Redacción T21 / 16.06.2026 / 4:34 pm

La IA transformará hasta el 55% de los empleos, pero no implicará un reemplazo masivo de trabajadores

Capacitación, movilidad interna y rediseño organizacional serán claves para adaptarse al cambio

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, el debate sobre la inteligencia artificial se ha concentrado en su posible impacto sobre el empleo. Sin embargo, el nuevo informe AI Will Reshape More Jobs Than It Replaces, del BCG Henderson Institute, plantea que el principal efecto de esta tecnología no será la desaparición del trabajo, sino su transformación y la aparición de nuevas oportunidades laborales.

De acuerdo con el estudio, entre el 50% y el 55% de los empleos serán transformados por la inteligencia artificial durante los próximos dos a tres años. Esto implicará cambios importantes en las funciones, las habilidades requeridas y la manera en que las personas trabajarán junto con las nuevas herramientas tecnológicas.

“La conversación sobre inteligencia artificial no debería centrarse en cuántos empleos desaparecerán, sino en cómo cambiará la naturaleza del trabajo. Las organizaciones que avancen más rápido serán aquellas capaces de combinar tecnología, recapacitación y nuevos modelos de liderazgo para adaptar sus equipos a esta transformación”, señaló Gonzalo Montón, Partner de BCG.

En el corto plazo, los puestos de entrada y los perfiles junior son los más expuestos porque concentran tareas estructuradas y repetitivas que la IA automatiza primero. Sin embargo, el informe matiza que no implica un reemplazo masivo. Solo el 24% de los empleos enfrenta una reducción neta, mientras que el 76% se mantendrá con funciones, habilidades y exigencias distintas.

El impacto tampoco será igual en todas las actividades económicas. En sectores con una demanda latente no satisfecha, como tecnología, salud, servicios financieros y educación, la inteligencia artificial puede convertirse en un motor de creación de empleo y no únicamente en una herramienta para mejorar la eficiencia.

Aun así, la transformación plantea un desafío para la formación del talento. Los puestos que subsistan requerirán capacidades que suelen desarrollarse mediante la experiencia laboral. Por ello, si disminuyen las oportunidades de ingreso para los trabajadores más jóvenes, también podría debilitarse la preparación de los profesionales que asumirán funciones de mayor responsabilidad en el futuro.

Este riesgo resulta especialmente relevante para Latinoamérica, debido a que cuenta con una fuerza laboral predominantemente joven. Si se erosiona la base de la pirámide laboral, también se compromete la formación del talento que las empresas necesitarán durante los próximos años.

Frente a este escenario, las principales recomendaciones son:

Integrar la estrategia de talento con la estrategia empresarial

Priorizar la recapacitación y movilidad interna

Rediseñar roles en lugar de simplemente automatizar tareas

Construir una narrativa que impulse la adopción de la inteligencia artificial

El desafío para las empresas no será solo incorporar nuevas tecnologías, sino preparar a sus equipos para una transformación. Las que anticipen el cambio, inviertan en sus personas y rediseñen como trabajan serán las que lideren la próxima etapa.