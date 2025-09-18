HONOR y Alibaba unen fuerzas en IA

HONOR y Alibaba colaboran para crear un ecosistema global de IA más inteligente y conectado.

Redacción T21 / 18.09.2025 / 11:31 am

HONOR y Alibaba han formalizado oficialmente un acuerdo de cooperación estratégica histórico en Hangzhou, China. James Li, director ejecutivo de HONOR Device Co., Ltd., y Eddie Wu, director ejecutivo de Alibaba Group, han sido testigos conjuntos de la firma.

Este acuerdo de cooperación estratégica fundamental se basa en una visión compartida del crecimiento y los imperativos estratégicos. Los dos líderes del sector se embarcan en una colaboración integral, multifacética y sistemática, centrada en áreas estratégicas críticas como los ecosistemas de IA, los modelos y capacidades de IA y los servicios inteligentes. El objetivo es claro, cultivar un ecosistema de IA próspero, aprovechando las inmensas oportunidades que presentan la transformación industrial impulsada por la IA y la convergencia de los ecosistemas de dispositivos inteligentes.

En el ámbito de los ecosistemas de agentes de IA, HONOR y Alibaba aprovecharán sus distintas fortalezas tecnológicas y ecológicas en agentes de IA, grandes modelos de IA, servicios inteligentes y experiencias de aplicación innovadoras. Esto se traducirá en una cooperación integral y profunda en una multitud de escenarios de servicios básicos, como navegación de viajes, servicios turísticos, estilo de vida, oficina móvil, comercio electrónico y entretenimiento. La asociación fomentará los intercambios técnicos y el intercambio de recursos entre diferentes campos, explorando conjuntamente nuevas características innovadoras y paradigmas de interacción para los dispositivos móviles.

En cuanto a los modelos y capacidades de IA, la colaboración se centrará en el desarrollo conjunto basado en el modelo de código abierto Qwen. Esto incluye modelos de aplicación vertical para IA en dispositivos, agentes de IA y comprensión y generación multimodal. El objetivo final es crear conjuntamente una experiencia de dispositivo inteligente «integrado en la nube y el dispositivo» líder a nivel mundial, fusionando a la perfección la potencia del gran modelo Qwen con el hardware de vanguardia, los sistemas operativos y los diversos escenarios de HONOR. Este esfuerzo conjunto acelerará la evolución de la tecnología de modelos grandes, que se centra en mejoras específicas para cada escenario y en el dispositivo, ofreciendo servicios y experiencias de IA más inteligentes, personalizados, seguros y fluidos a los usuarios de HONOR MagicOS.

Además, las dos potencias redoblarán su colaboración en las capacidades de IA de MaaS (Model-as-a-Service). Esto implica la optimización continua del rendimiento y la integración de capacidades en escenarios de texto, multimodales, de imagen, de vídeo y de voz. Exploraremos conjuntamente los procesos de formación, ajuste e inferencia para los modelos de IA tanto en el dispositivo como en la nube, ya sea basados en el modelo de código abierto Qwen o desarrollados de forma colaborativa. El objetivo es crear modelos avanzados en el dispositivo que alcancen capacidades de vanguardia.

De cara al futuro, esta profunda cooperación seguirá ampliándose. Aprovechando el gran ecosistema de servicios comerciales de Alibaba y a través del protocolo MCP (Multi-Cloud Platform), se integrarán progresivamente una serie de agentes inteligentes verticales. Esto ampliará el ecosistema de agentes a una gama más amplia de escenarios verticales, incluyendo entrega de comida, entretenimiento, colaboración en la oficina y comercio electrónico, proporcionando a los usuarios servicios de vida aún más convenientes y eficientes.

Esta iniciativa integrará la tecnología de IA más profundamente en la vida cotidiana. Lo que en un futuro se podrá apreciar en el ecosistema de la marca, en beneficio de sus usuarios.