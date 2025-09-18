Samsung Odyssey Cup: Final regional de eSports

La final regional de la Odyssey Cup reunirá a los mejores gamers de LATAM, con premios y sorpresas para el público.

Redacción T21 / 18.09.2025 / 11:28 am

Una de las mayores competiciones de eSports de la región se realizará entre el 19 y el 20 de septiembre, en São Paulo, con transmisión en el canal de YouTube de Samsung y en el canal de Twitch del Gamers Club.

La Odyssey Cup, campeonato oficial de eSports de Samsung, se consolida como una de las mayores competencias para videojugadores en Latinoamérica al realizar la primera gran final regional del evento. La fase decisiva se disputará en São Paulo entre el 19 y el 20 de septiembre –semifinales y final, respectivamente– y contará con la participación de los siete equipos ganadores de las ediciones de la Odyssey Cup realizadas en Brasil, México, Panamá y el Caribe, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Los dos días de competición se transmitirán en vivo a partir de las 11:00 a.m. (Hora Perú) en el canal de YouTube de Samsung y en el canal de Twitch del Gamers Club.

A partir de abril de 2025, el torneo pasó por cuatro fases de clasificaciones abiertas, seguidas de la fase de eliminatorias, y después los equipos avanzaron a los playoffs, una última etapa eliminatoria que condujo a la gran final.

Vea qué equipos compiten en la gran final:

Sharks – Brasil

4T Enjoyers – México

Tung Tung Sahur – Panamá

9z Globant – Argentina

FUEGO – Colombia

Newstar – Chile

PROJECT H1 – Perú

Premios para los videojugadores y descuentos especiales para el público

Los premios para los primeros puestos serán en dinero. El público de videojugadores participantes tendrán acceso a descuentos y promociones especiales en compras realizadas a través de Samsung eStore, la App Samsung Shop y Club Samsung.

Más que un campeonato: un Hub de la cultura del videojuego

A lo largo de las etapas, cientos de equipos compitieron por los puestos, transformando el torneo en una vitrina para nuevos talentos y también en un punto de encuentro de la cultura del videojuego. Más que simplemente promocionar productos, la marca quiere conectar a los videojugadores y entusiastas de los eSports con una verdadera comunidad Odyssey. “La Samsung Odyssey Cup es una celebración para unir talento, innovación tecnológica y cultura”, destaca Luis Lepage, Gerente de Producto de Monitores en Samsung Perú.

Samsung invierte continuamente en innovación en el sector de videojuegos, destacando la línea de monitores Odyssey, referencia mundial en tecnología y líder del mercado durante 6 años consecutivos[1].

El modelo utilizado en esta fase final de la competición será el nuevo Odyssey G6, un monitor QHD QD-OLED de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 360 Hz y un tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms. El Odyssey G6 llega para consolidar el liderazgo de Samsung en el segmento de videojuegos competitivos, ofreciendo velocidad y capacidad de respuesta de élite.

Durante la transmisión también se mostrarán otros modelos de la gama, como el revolucionario Odyssey 3D, que muestra imágenes tridimensionales sin necesidad de gafas especiales; el impresionante Odyssey OLED G8, que cuenta con una pantalla 4K de 240 Hz, la primera en la industria; y el ultra ancho Odyssey G9.

[1] Según los últimos datos de la International Data Corporation (IDC).