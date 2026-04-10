HONOR expande su ecosistema con tienda en Huancayo

La marca HONOR inaugura su tienda 17 y refuerza su presencia tecnológica en la región central del Perú.

Redacción T21 / 10.04.2026 / 7:43 am

Huancayo fue elegida por HONOR, marca líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA, para inaugurar su tienda número 17 a nivel nacional. Con esta apertura, la compañía reafirma su compromiso de acercar su portafolio tecnológico a más usuarios y ofrecer un espacio donde puedan explorar y probar sus dispositivos de manera directa y personalizada.

La nueva Tienda HONOR, ubicada en el centro comercial Real Plaza, permitirá que las personas que residen en Huancayo y ciudades cercanas descubran todo el ecosistema de la marca, que incluye smartphones de última generación como los recientemente presentados HONOR Magic8 Lite y HONOR X8d, así como tablets, audífonos, relojes inteligentes, artículos para el hogar y otros dispositivos diseñados para integrarse y facilitar la vida digital.

“Huancayo es una ciudad clave por su dinamismo comercial y por el crecimiento de su comunidad tecnológica. Con esta nueva tienda buscamos acercarnos aún más a los usuarios de la región central del país y ofrecerles un espacio donde puedan conocer de cerca nuestro ecosistema de productos y recibir una atención especializada”, señaló Eid Hirsh, director de Relaciones Públicas de HONOR en Perú.

Además de poder poner a prueba los dispositivos, los visitantes podrán acceder a asesoría especializada y servicio técnico personalizado y certificado, garantizando soporte directo para los equipos de la marca, adquiridos en cualquier punto de venta oficial de HONOR. Asimismo, cada último fin de semana del mes, podrán disfrutar de los beneficios de los HONOR Service Days, iniciativa que ofrece promociones especiales de forma gratuita.

Con esta inauguración, HONOR continúa ampliando su red de tiendas en el país y reafirma su compromiso de llevar innovación y tecnología a más regiones del Perú. Y es que consideremos que recién estamos en el tercer mes del año y ya HONOR ha lanzado localmente 3 nuevos dispositivos, ha ampliado su portafolio de accesorios y ecosistema y ahora abre las puertas de la primera Tienda HONOR del 2026. Es interesante mencionar que los productos la amplia gama de dispositivos la pueden encontrar también en la HONOR Store Online (www.honor.com/pe/shop).

Actualmente, HONOR cuenta con 17 tiendas físicas a nivel nacional. En Lima, se encuentra presente en MegaPlaza, Plaza Norte, Mall Aventura Santa Anita, Real Plaza Puruchuco, Mall del Sur, Minka, Mall Aventura San Juan de Lurigancho, Mall Plaza Comas, Jockey Plaza y Real Plaza Centro Cívico. En provincias, además de Huancayo, la marca tiene presencia en Trujillo, Cusco, Chiclayo, Arequipa y Juliaca.