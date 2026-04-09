BTMOB: El malware que toma control total de celulares

Un RAT avanzado convierte Android en una puerta abierta para espionaje y control remoto en tiempo real.

Redacción T21 / 09.04.2026 / 8:17 am

ESET analiza un troyano con múltiples funcionalidades que viene propagándose ampliamente en América Latina y distintas regiones del mundo.

ESET, compañía de detección proactiva de amenazas, advierte sobre el auge de BTMOB, un troyano de acceso remoto (RAT) que integra un generador de aplicaciones maliciosas. Esta herramienta permite a los ciberdelincuentes diseñar y desplegar campañas de malware con una velocidad y eficiencia alarmantes. Además de funciones estándar como keylogging, capturas de pantalla y secuestro de sesiones, BTMOB se destaca por su capacidad de transmisión de pantalla en tiempo real y el control remoto directo sobre el dispositivo vulnerado.

Los troyanos se hacen pasar por archivos o apps legítimas para engañar a las víctimas e infectar sus dispositivos. En los troyanos bancarios, el objetivo principal es robar información financiera, mientras que los RAT tienen un alcance más amplio: pueden robar distintos tipos de datos, monitorear el dispositivo de forma completa y ejecutar acciones en él. Brasil es uno de los países con mayor volumen de detecciones de troyanos, la mayoría suelen ser troyanos bancarios.

La distribución de BTMOB se basa en diversas campañas de ingeniería social con foco en dispositivos Android. Muchas de las campañas desarrolladas en Brasil y otros países de la región utilizan versiones falsas de aplicaciones populares. Estas apps se distribuyen mediante engaños y dirigen a los usuarios hacia tiendas de aplicaciones fraudulentas que imitan la apariencia de Google Play Store.

ESET también identificó que BTMOB se ofrece como servicio en una página web accesible desde la web abierta. La página es simple y redirige mediante enlaces a un contacto en Telegram para adquirir el malware.

Además, se han encontrado referencias a la herramienta en las redes sociales. Una cuenta en la plataforma X (antes Twitter), por ejemplo, redirige a los interesados al mismo contacto en Telegram. En otras plataformas, como Instagram, también aparecen contenidos relacionados con la difusión del malware.

Los análisis de investigadores independientes como Johnk3r y Merl muestran actividad en otros países latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo, se detectó una campaña que suplantaba a una agencia gubernamental (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) para aumentar la credibilidad del engaño.

“Los elementos presentados por BTMOB son suficientes para clasificarlo como una amenaza relevante. Su facilidad de adaptación, capacidad de propagación y avanzadas funciones de control remoto refuerzan la necesidad de atención por parte de usuarios y organizaciones que buscan proteger sus dispositivos móviles.”, comenta Martina Lopez, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Desde ESET aseguran que es posible evitar la infección por esta y otras amenazas similares, al implementar una estrategia combinada para que los resultados sean efectivos: