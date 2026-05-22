HONOR impulsa productividad y creatividad con IA móvil

El HONOR Magic8 Pro combina Gemini y herramientas propias de IA para estudiar, trabajar, crear contenido y editar fotos desde el smartphone.

Redacción T21 / 22.05.2026 / 11:26 am

La inteligencia artificial se perfila como uno de los principales estándares en los smartphones de última generación. En ese contexto, HONOR, marca líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA, viene incorporando distintas funciones inteligentes diseñadas para ayudar a los usuarios a resolver tareas cotidianas de forma más rápida y práctica desde el celular.

Además de sus propias herramientas de IA, los smartphones de HONOR, como el HONOR Magic8 Pro, integran Gemini preinstalado para ampliar las capacidades del dispositivo con inteligencia artificial generativa. Con ello, el usuario puede contar con un apoyo adicional para distintas tareas cotidianas, desde el análisis de información hasta la generación de contenidos, mediante instrucciones simples en lenguaje natural.

Por ejemplo, las personas que trabajan o estudian pueden utilizar Gemini para resumir documentos extensos, organizar ideas o simplificar información compleja. Basta con abrir la aplicación y escribir instrucciones como “resume este PDF en cinco puntos”, “explícame este tema de forma sencilla” o “crea una lista con las ideas principales” para obtener respuestas rápidas que ayuden a ahorrar tiempo en tareas cotidianas.

La herramienta también puede convertirse en un apoyo útil para redactar contenido. Desde correos laborales hasta descripciones para redes sociales, Gemini permite generar textos, mejorar redacción o proponer ideas utilizando lenguaje natural. Por ejemplo, el usuario puede solicitar “redacta un correo formal para una reunión”, “crea un copy para Instagram” o “dame ideas para una presentación”, recibiendo resultados listos para adaptar y utilizar.

Las capacidades de Gemini también se extienden a la edición y personalización de fotografías tomadas con el HONOR Magic8 Pro. Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar comandos simples como “mejora esta imagen para redes sociales”, “crea una versión más vibrante”, “resalta los colores del atardecer” o “haz esta foto más cinematográfica” para obtener resultados más creativos y personalizados.

A ello se suman las herramientas de inteligencia artificial propias de HONOR. Entre ellas destacan “Borrador IA”, que permite eliminar elementos no deseados de una imagen; “Expansión de imágenes con IA”, pensada para ampliar fotografías generando contenido adicional; “Recorte con IA”, enfocada en reorganizar composiciones; y “Mejora con IA”, orientada a optimizar nitidez y calidad visual automáticamente.

Uno de los aspectos más relevantes del HONOR Magic8 Pro es su sistema fotográfico AiMAGE, que incorpora una cámara ultra nocturna de 50MP, una telefoto de 200MP con AI Super Zoom de hasta 100x y una ultra gran angular de 50MP. En la parte frontal, integra una cámara selfie de 50MP con sensor de profundidad 3D. A ello se suma una pantalla LTPO OLED de 6.71 pulgadas con tasa adaptativa de hasta 120Hz y brillo de hasta 6000 nits, que ofrece una experiencia visual fluida y adaptable a distintos entornos.

En autonomía y rendimiento, el smartphone incluye una batería Silicon-Carbon de 7100mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 100W y carga inalámbrica de 80W. A ello se suma el procesador Snapdragon® 8 Gen 5, junto con 12GB de RAM, 12GB adicionales mediante HONOR RAM Turbo y 512GB de almacenamiento interno, lo que permite un desempeño fluido y amplio espacio de uso.

El HONOR Magic8 Pro está disponible en Perú en los colores Amanecer Dorado y Negro. Las personas interesadas en adquirirlo pueden encontrarlo en las 18 tiendas físicas de HONOR a nivel nacional, así como en su HONOR Store Online.