HONOR apuesta por batería extrema y rendimiento inteligente

El HONOR Magic8 Pro integra 7100mAh y optimización con IA para ofrecer mayor autonomía, carga ultrarrápida y desempeño estable todo el día.

Redacción T21 / 22.05.2026 / 11:20 am

El uso intensivo de aplicaciones, videojuegos y herramientas de creación de contenido ha elevado las exigencias sobre el rendimiento y la autonomía de los smartphones. Actualmente, los usuarios buscan teléfonos capaces de mantener un desempeño fluido durante todo el día, sin depender constantemente del cargador o experimentar ralentizaciones tras varias horas de uso.

Pensando en estas necesidades, HONOR desarrolló el HONOR Magic8 Pro, un smartphone que cuenta con una poderosa batería de silicio-carbono de 7100mAh y funciones de optimización inteligente que ayudan a administrar mejor el consumo energético, acelerar tareas cotidianas y mantener una experiencia más estable incluso en escenarios de alta demanda.

Para aprovechar al máximo las capacidades del HONOR Magic8 Pro, HONOR, compañía líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA, comparte algunos consejos prácticos para extender la autonomía del equipo y mantener un desempeño rápido durante el día.

Reduce el consumo energético ajustando la pantalla

La pantalla es uno de los elementos que más batería consume. Para optimizarla, se recomienda mantener activada la tasa de refresco dinámica de 1 a 120Hz, ya que el sistema adapta automáticamente la fluidez según el contenido. Asimismo, reducir ligeramente el brillo en interiores y activar el modo oscuro puede disminuir el gasto energético durante el día.

Limita las aplicaciones que trabajan en segundo plano

Muchas apps continúan consumiendo batería y memoria incluso cuando no están abiertas. Desde la sección de batería y rendimiento del HONOR Magic8 Pro es posible identificar qué aplicaciones tienen mayor impacto energético y restringir su actividad en segundo plano. Esto no solo mejora la autonomía, sino que también contribuye a que el equipo funcione con mayor fluidez.

Utiliza las herramientas de optimización de MagicOS

El sistema operativo de los teléfonos HONOR incorpora funciones de limpieza inteligente y optimización automática que ayudan a cerrar procesos innecesarios, liberar memoria RAM y equilibrar el consumo energético. Ejecutar estas herramientas periódicamente permite mantener el dispositivo ágil y evitar ralentizaciones.

Aprovecha la carga inteligente para cuidar la batería

El HONOR Magic8 Pro cuenta con tecnología HONOR SuperCharge de 100W por cable y 80W inalámbrica, pensada para recuperar energía en poco tiempo y reducir la dependencia del cargador durante el día. Esta capacidad resulta especialmente útil para usuarios con jornadas intensas, ya que permite recargar el equipo rápidamente antes de salir, entre reuniones o durante pausas cortas.

Actualiza el sistema y las aplicaciones

Las actualizaciones de software suelen incluir mejoras de eficiencia energética, seguridad, estabilidad y rendimiento. Mantener el dispositivo actualizado garantiza una mejor administración de recursos y permite aprovechar nuevas optimizaciones disponibles para el sistema y las aplicaciones.

El HONOR Magic8 Pro está disponible en Perú en los colores Amanecer Dorado y Negro. Las personas interesadas en adquirirlo pueden encontrarlo en las 19 tiendas físicas de HONOR a nivel nacional, así como en su nueva HONOR Store Online.