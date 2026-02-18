HONOR Magic8 Lite: Resistente al agua y listo para el verano
Descubre cómo el HONOR Magic8 Lite combina resistencia al agua, durabilidad extrema y tecnología avanzada para acompañarte en todas tus aventuras veraniegas.
Redacción T21 / 18.02.2026 / 3:33 pm
Con la llegada del verano, la resistencia al agua se ha convertido en un factor clave para los usuarios que buscan un smartphone capaz de acompañarlos en la playa, la piscina o actividades al aire libre. En esta época, los accidentes por salpicaduras, caídas al agua o exposición a la humedad son más frecuentes, por lo que contar con un equipo preparado para estos escenarios marca la diferencia.
Pensando en este estilo de vida, HONOR, marca líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA, presentó en Perú el HONOR Magic8 Lite, un smartphone diseñado para ofrecer una protección superior frente al agua y otros elementos externos, permitiendo a los usuarios disfrutar del verano sin preocuparse por el cuidado constante de su teléfono.
El HONOR Magic8 Lite marca un hito en su categoría al integrar certificaciones como IP66, IP68, IP69 e IP69K, estándares de resistencia al agua de nivel industrial. Esta tecnología, en conjunto, le permite no solo soportar salpicaduras e inmersiones, sino también resistir chorros de agua a muy alta presión y temperatura, ofreciendo un nivel de protección poco común en la gama media.
Además de ello, cuenta con una función de cámara subacuática que permite activar los botones laterales del dispositivo para poder capturar fotografías o grabar videos bajo el agua, logrando atesorar momentos, distintos, para siempre.
De igual forma, y para brindar mayor protección, cuenta con un sistema de drenaje y expulsión de agua y polvo para evitar que queden restos una vez que haya estado expuesto. Y si la temperatura del agua te deja dudas, no hay problema porque el HONOR Magic8 Lite resiste agua caliente hasta los 85°C.
Esta resistencia se complementa con una durabilidad extrema comprobada, al ser el primer teléfono en obtener un Récord Guinness tras sobrevivir a una caída desde 6,133 metros de altura. Este logro refuerza el compromiso de HONOR como pionero y referente en resistencia, desarrollando dispositivos preparados para enfrentar condiciones exigentes.
Un detalle interesante es que HONOR respalda la resistencia del HONOR Magic8 Lite con garantías exclusivas para los equipos comprados hasta el 30 de junio. El dispositivo cuenta con 365 días de garantía para un cambio de pantalla y uno de la parte posterior, así como una cobertura de 6 meses por daños causados por líquidos, permitiendo que los usuarios disfruten de su smartphone con mayor tranquilidad frente a accidentes cotidianos.
Un dispositivo como el HONOR Magic8 Lite, con una batería de 8300mAh, con tecnología Silicon Carbon, suma además 512GB de almacenamiento, y funciona bajo MagicOS 9.0, basado en Android 15. Este sistema operativo integra funciones inteligentes orientadas a la productividad, como Magic Portal u HONOR Notas, que permite transcripción y traducción de contenido en tiempo real.
En fotografía, el HONOR Magic8 Lite integra una cámara principal Ultra-Sensing de 108MP con apertura f/1.75 y estabilización dual OIS + EIS, respaldada por la certificación CIPA 5.0, que garantiza capturas más estables y definidas. A esto se suman herramientas de inteligencia artificial, como borrado inteligente, recorte y expansión de imágenes, que amplían las posibilidades creativas del usuario.
El HONOR Magic8 Lite ya está disponible en Perú en colores Verde Esmeralda, Dorado Amanecer y Negro Medianoche. Los usuarios pueden adquirir el dispositivo en las 16 Tiendas HONOR a nivel nacional, principales operadores, tiendas por departamento, supermercados en la nueva HONOR Store Online.
T21
Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.
Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.