IA lista, hardware en jaque: El dilema de la pyme peruana

Redacción T21 / 18.02.2026 / 8:31 pm

El Informe ‘Future of SMB’ de ASUS revela que más de cuatro quintos de los líderes de pymes están listos para adoptar IA, pero el 23% aún enfrenta fallas frecuentes de hardware que dificulta esta actualización digital.

A medida que la inteligencia artificial transforma el entorno laboral moderno, las pequeñas y medianas empresas (pymes) están adoptando activamente este cambio. De acuerdo con el Informe ‘Future of SMB’ de ASUS, el 83% de los líderes de pymes en Perú afirma estar listo para adoptar IA hoy, lo que confirma que las herramientas inteligentes se están convirtiendo en un eje central de las operaciones diarias.

Sin embargo, aunque el foco está puesto en la tecnología inteligente, la confiabilidad física de los dispositivos resulta igual de relevante. El informe también revela que el 23% de las pymes experimenta tiempos de inactividad frecuentes o muy frecuentes debido a fallas de hardware (muy cercano a la media mundial de 25%), mientras que otro 50% reporta problemas ocasionales. Esto demuestra que los avances en productividad impulsados por IA se ven limitados por equipos que, en términos físicos, simplemente no logran estar a la altura de las exigencias actuales.

En este contexto, la durabilidad se está consolidando como una prioridad estratégica. Con equipos que trabajan de forma remota, en constante movimiento y muchas veces sin soporte TI dedicado, el hardware debe ser lo suficientemente robusto para responder a las exigencias del mundo real. El informe muestra que el 70% de los líderes de pymes considera que los dispositivos profesionales deberían tener una vida útil mayor que los de uso personal, lo que refleja una clara demanda por mayor durabilidad en la tecnología empresarial.

El mantenimiento es otro de los principales puntos de fricción. Casi la mitad de los dueños de pymes (43%) identifica la mantención de los sistemas como uno de sus mayores desafíos en TI. Sin hardware confiable, incluso actualizaciones simples pueden provocar caídas del sistema y tiempos de inactividad, afectando la productividad y la colaboración impulsadas por IA, especialmente cuando las cargas de trabajo requieren potencia de procesamiento constante y operación ininterrumpida.

Para responder a estas necesidades, es necesario contar con dispositivos que combinen rendimiento de nivel empresarial con durabilidad de grado militar.