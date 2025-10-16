HONOR redefine el futuro con su nuevo ROBOT PHONE

El dispositivo combina IA, robótica e imagen portátil para transformar la relación entre humanos y tecnología.

Redacción T21 / 16.10.2025 / 9:44 pm

HONOR presentó hoy un nuevo y emocionante formato de ROBOT PHONE en el evento de lanzamiento de la Serie HONOR Magic8 en Pekín, China. Esto representa un hito importante en el HONOR ALPHA PLAN, anunciado a principios de este año en el MWC de Barcelona, a medida que la empresa avanza hacia su objetivo de convertirse en líder mundial en el ecosistema de dispositivos de IA.

Este innovador dispositivo integrará inteligencia multimodal basada en IA, funcionalidad robótica y capacidades avanzadas de imagen portátiles. Como nueva especie de dispositivo con IA, el HONOR ROBOT PHONE redefinirá la interacción y la coexistencia entre humanos y máquinas en el futuro, situando a HONOR a la vanguardia de la innovación en dispositivos con IA.

Estamos siendo testigos de una transformación de los teléfonos inteligentes a los teléfonos con IA y ahora a los ROBOT PHONE. A partir de la nueva Serie HONOR Magic8, HONOR lidera la evolución de los teléfonos con IA autoevolutivos, dispositivos que avanzan continuamente en rendimiento de hardware, interacción con el sistema y ecosistema de aplicaciones a través de capacidades de aprendizaje impulsadas por la IA.

Con el ROBOT PHONE, HONOR concibe el teléfono del futuro como algo más que una simple herramienta; se convierte en un compañero emocional que percibe, se adapta y evoluciona de forma autónoma como un robot, enriqueciendo la vida de sus usuarios con amor, alegría y sabiduría.

HONOR tiene previsto revelar información más detallada sobre este nuevo HONOR ROBOT PHONE en el MWC 2026 de Barcelona. Anticipamos que 2026 traerá más innovaciones emocionantes en hardware y software en los dispositivos con IA de los fabricantes de teléfonos y las empresas de IA.

El MWC de Barcelona es sin duda uno de los mayores y más influyentes eventos de tecnología y suele una semana. A él asisten los principales operadores móviles globales, fabricantes de dispositivos, proveedores de tecnología, vendedores, propietarios de contenidos, medios especializados y personas que están interesadas en el futuro de la tecnología. Este es el momento en el que miles de empresas y ejecutivos se reúnen para tomar decisiones importantes de negocio, presentar nuevos productos o desarrollar nuevas alianzas.

Con el HONOR ROBOT PHONE, HONOR refuerza su compromiso con llevar la inteligencia artificial a la vida diaria de las personas, marcando un nuevo estándar en la interacción entre humanos y tecnología.