Nuevas impresoras Epson EcoTank Pro para emprendedores

Alta velocidad, bajo costo y escaneo automático a doble cara para potenciar la productividad empresarial.

Redacción T21 / 16.10.2025 / 9:48 pm

Los nuevos modelos de Epson ofrecen bajo costo de impresión, alta velocidad y la confiabilidad de PrecisionCore® Heat-Free, diseñadas para satisfacer las demandas de pequeñas empresas y emprendedores.

Epson presenta al mercado peruano las nuevas impresoras EcoTank L4360 y L6370, diseñadas para satisfacer las necesidades de emprendedores y microempresas y pequeñas empresas (MYPES) que buscan optimizar su productividad y maximizar la eficiencia operativa. Con características innovadoras, mayor durabilidad y un diseño orientado a facilitar el trabajo diario, estos modelos se presentan como el aliado ideal para quienes necesitan una impresora confiable y de alto rendimiento.

Ambos equipos incorporan la tecnología PrecisionCore® Heat-Free, que elimina el uso de calor durante la impresión. Esto se traduce en una mayor confiabilidad, un menor consumo energético y una vida útil más prolongada. A estas ventajas se suma el reconocido sistema EcoTank de recarga de tinta, que permite un bajo costo de impresión por página.

“En Epson creemos en el camino de quienes emprenden. Por ello, con la línea EcoTank Pro, presentamos una herramienta valiosa y confiable que aporta calidad, productividad y rendimiento para los millones de emprendedores peruanos”, señala Daniel Hoyos, Product Manager de impresoras de Epson Perú.

La EcoTank L4360 se presenta como una impresora 3 en 1 ideal para oficinas pequeñas y emprendedores que buscan una alternativa práctica y accesible. Incluye impresión dúplex automática, lo que permite ahorrar tiempo y papel en las tareas cotidianas, alcanzando velocidades de hasta 15 páginas por minuto en negro y 8 en color[1]. Su diseño compacto y ligero se adapta perfectamente a cualquier espacio de trabajo.

Por su parte, la EcoTank L6370 está pensada para grupos de trabajo con mayores necesidades de productividad. Incorpora un alimentador automático de documentos (ADF) que facilita el escaneo y copiado a doble cara, con velocidades de hasta 18 páginas por minuto en negro y 9 en color1.

La conectividad[2] es otro punto clave de esta nueva serie. Gracias a la opción de Wi-Fi de doble banda, ambas impresoras permiten imprimir de manera sencilla desde dispositivos móviles, ofreciendo la flexibilidad y agilidad que requieren los equipos modernos. Además, la L4360 tiene una mayor cobertura de garantía4 de hasta 50,000 impresiones y L6370 hasta 100,000, lo que garantiza un ciclo de vida prolongado y confiabilidad en entornos de trabajo exigentes.

Las nuevas impresoras EcoTank L4360 y EcoTank L6370 ya están disponibles en el mercado peruano a través de todos los distribuidores oficiales autorizados por Epson con el asesoramiento y servicio que Epson ofrece habitualmente.

[1] Las velocidades de impresión en color y en negro se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734 en modo estándar y una página de impresión. Los tiempos de impresión reales pueden variar según factores que incluyen la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visita la página web: epson.com.br/velocidade-impressao.

[2] Requiere la descarga de la aplicación Epson Smart Panel. Es posible que se apliquen tarifas por uso de datos