HONOR rompe barreras: Puente premium hacia Apple

“Transfer Without Limits” convierte tres flagships en un puente fluido con iPhone, Mac y iPad, sin fricción.

Redacción T21 / 25.02.2026 / 10:42 pm

HONOR se prepara para revelar durante el MWC 2026 las nuevas capacidades de interconectividad entre diferentes sistemas operativos junto a su próximo set de tres dispositivos flagship bajo el concepto "Transfer Without Limits".

Esto es posible gracias a HONOR Share, que permite que el HONOR Magic V6, la HONOR MagicPad 4 y la HONOR MagicBook Pro 14 puedan interactuar con el ecosistema Apple con una fluidez sin precedentes, eliminando las barreras entre plataformas al permitir compartir contenido entre dispositivos.

Esta solución posiciona a HONOR como una marca enfocada en ofrecer un nuevo nivel de integración con Apple ideal, demostrando que los nuevos equipos de HONOR también pueden funcionan como puentes tecnológicos.

En el caso del HONOR Magic V6, soportará transferencia OneTap de archivos con iPhone y Mac. Actualmente solo HONOR soporta transferencia OneTap con Mac, que permite transferir eficientemente fotos, videos y otros archivos desde el HONOR Magic V6 a la Mac con un solo toque.

Para la HONOR MagicPad 4, se permitirá enviar fotos y videos desde un iPhone, y también funcionar como pantalla extendida de Mac, lo que ofrecerá un nuevo nivel de productividad en los flujos de trabajo.

En cuanto a la HONOR MagicBook Pro 14, con un simple clic en HONOR Share, se podrán transferir rápidamente imágenes y documentos a iPhone o iPad, lo que permite el intercambio de archivos sin complicaciones.

Estos tres dispositivos serán presentados oficialmente el 1 de marzo durante el evento de HONOR en el MWC 2026, escenario donde también se mostrarán otros avances como el HONOR Robot Phone y su primer robot humanoide con AI.

Es importante destacar que el MWC de Barcelona es, sin duda, uno de los mayores y más influyentes eventos de tecnología y suele durar 4 días. A él asisten los principales operadores móviles globales, fabricantes de dispositivos, proveedores de tecnología, vendedores, propietarios de contenidos, medios especializados y personas que están interesadas en el futuro de la tecnología. Este es el momento en el que miles de empresas y ejecutivos se reúnen para tomar decisiones importantes de negocio, presentar nuevos productos o desarrollar nuevas alianzas.