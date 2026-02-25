Nube al 2030: Sin interconexión privada, hay riesgo

El boom cloud presiona la conectividad: menos internet público, más enlaces privados y control para cargas críticas.

Redacción T21 / 25.02.2026 / 10:51 pm

La nube crecerá un 60 % en América Latina para 2030, elevando riesgos de conectividad y seguridad.

Cirion fortalece su liderazgo regional mediante la interconexión privada para cargas críticas en la nube.

Con el ritmo de crecimiento de la computación en la nube en la región de América Latina, estimado en un 60% en el año 2030, la infraestructura de conectividad empresarial se enfrenta a una presión creciente, como ha destacado la empresa Cirion Technologies. A medida que cada vez más empresas en la región alojan cargas de trabajo críticas en multicloud, también aumentan los riesgos de seguridad y de continuidad del negocio en caso de que se utilice Internet como medio de acceso a esas aplicaciones.

Según las estimaciones de mercado, en la actualidad casi todas las empresas de la región ya utilizan aplicaciones o infraestructuras alojadas en nubes públicas y en modelos híbridos o multicloud. Sin embargo, la infraestructura tradicional de Internet no fue diseñada para soportar aplicaciones de negocio críticas y de alta disponibilidad, por lo que pueden producirse latencias impredecibles y una menor control y seguridad en caso de incidentes de ciberseguridad.

“Las empresas han logrado la transición a la nube; ahora el desafío es proporcionar una conectividad capaz de soportar aplicaciones críticas y entornos regulados. La conectividad privada deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito fundamental para una operación segura y predecible”, según Andrés Cáceres, director de Product and Development de Cirion Technologies.

Según datos del informe de Tenable Research, casi uno de cada diez entornos de nube de acceso público expone información sensible; este tipo de riesgo es especialmente preocupante para industrias como la banca, la salud, la energía y los servicios públicos. Frente a este escenario, modelos como Network as a Service (NaaS) se posicionan como una alternativa para proveer interconexiones privadas, predecibles y plenamente alineadas con los requerimientos regulatorios y operativos.

Cirion Technologies impulsa esta evolución a través de Cloud Connect, una solución de interconexión directa con los principales proveedores de nube del mercado. Su propuesta se sustenta en la amplia infraestructura de fibra terrestre y submarina que la compañía posee en la región, así como en acuerdos de nivel de servicio (SLA) de extremo a extremo diseñados para entornos críticos.

Cifras para resaltar

60% crecerá la nube en América Latina hacia 2030, un salto comparable a añadir, en solo cuatro años, el equivalente a toda la capacidad cloud que Brasil incorporó en la última década.

Casi el 100% de las empresas ya operan en esquemas híbridos o multicloud, desde bancos hasta retailers que procesan millones de transacciones diarias.

1 de cada 10 entornos cloud públicos tiene datos sensibles expuestos, lo que implicaría que, en una empresa con 100 aplicaciones, al menos 10 podrían estar vulnerables.

