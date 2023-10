HP amplía la gama Latex con la nueva serie 630

Lanza también la solución de diseño y comercio electrónico HP PrintOS Design & eCommerce para simplificar las operaciones y ayudar a las imprentas a impulsar los negocios en línea.

Redacción T21 / 06.10.2023 / 11:15 pm

HP Inc. (NYSE: HPQ) lanzó la nueva serie de impresoras HP Latex 630 que complementan la gama Latex de HP y hacen que la tecnología de tinta blanca esté disponible para los proveedores de servicios de impresión de todos los tamaños. La tinta blanca permite a los usuarios producir una gama de mayor impacto en trabajos de señalización y decoración con una increíble calidad de imagen y colores que saltan de la página, creando campañas que capturan la atención de los clientes finales.

HP Latex Serie 630, al igual que el resto de la cartera Latex de HP, permite que las empresas ofrezcan servicios de impresión más sostenibles con tintas látex a base de agua cuyas sustancias químicas u olores son casi imperceptibles, cuentan con certificaciones ambientales UL ECOLOGO® y EPEAT®,[[i]] cartuchos a base de cartón que reducen el plástico mediante el uso de contenedores de carbón reciclados y reciclables, así como también plásticos reciclados de los procesos de circuito cerrado de HP, incluido el plástico de botellas de bebidas posconsumo.[ii]

“La nueva HP Latex serie 630 incluye nuestras principales características látex, como la tinta blanca en un factor de forma más compacto y asequible que permite incluso a las empresas de impresión más pequeñas producir sin esfuerzo aplicaciones de señalización y decoración de alto impacto, lo cual aumenta los márgenes”, señaló Daniel Martínez, director general de Gran Formato de HP. “Más allá del hardware, hemos seguido innovando en servicios y soluciones con las nuevas funcionalidades de HP PrintOS, basadas en la nube, que brindan a los usuarios que disponen de poco tiempo, la posibilidad de procesar y monitorear los trabajos desde prácticamente cualquier lugar”.

La familia HP Latex 630 ofrece una variedad de opciones y caracterísitcas que incluyen, entre otras:

Una selección de 4 SKUs HP Latex 630 y HP Latex 630 W; esta última con funcionalidad de tinta blanca HP Latex 630 y 630 W Print & Cut que ofrecen a los usuarios la opción de actualizar a una solución de dispositivo dual con funcionalidad de impresión y corte

Ahorro de tiempo con un sistema de carga frontal automatizado y trabajos de carga/descarga simples y rápidos

Reimpresiones sencillas con un almacenamiento en la impresora de hasta 10 GB

Calidad de imagen increíble con la tecnología de control de pixeles HP Pixel Control Technology y una nueva arquitectura de cabezales de impresión para texto pequeño más nítido. Todo a velocidades de impresión estándar de 14m 2 (150ft 2 ) por hora [iii]

(150ft ) por hora Software de serie: solución RIP de SAi lista para usar

Gana negocios en línea y simplifica las operaciones

Como parte de un enfoque continuo que tiene como objetivo ayudar a los proveedores de servicios de impresión a mejorar la productividad y hacer crecer sus negocios, HP también anunció HP PrintOS Design & eCommerce: una solución intuitiva de impresión web que ahorra tiempos valiosos con capacidades de diseño de aplicaciones de impresión simplificadas, rutas de producción eficientes y una guía paso a paso sobre la forma en que los proveedores de servicios de impresión pueden integrarla en una tienda de comercio electrónico existente.

“Pasamos mucho tiempo escuchando a los proveedores de servicios de impresión sobre lo que necesitan para crecer, y en ello destacan áreas clave como la evolución de sus capacidades de comercio electrónico y una mejor conexión entre el front-end y back-end de su negocio”, agregó Daniel Martínez. “HP Print OS Design & eCommerce es nuestra respuesta para brindar a los proveedores de servicios de impresión una forma rápida y sencilla de mejorar sus tiendas en línea, así como también nuevas formas de procesar los pedidos y automatizar los trabajos”.

La solución de diseño y comercio electrónico estará disponible en algunos países dentro de la suite PrintOS de HP para suscriptores del Plan de servicio de impresión profesional nivel Plus de HP, cuya oferta resulta más atractiva para las pequeñas y medianas empresas. Los planes de servicio de impresión profesional de HP están diseñados para permitir la agilidad empresarial, maximizar el tiempo de actividad y proporcionar oportunidades de aprendizaje y soporte.

Para más información sobre HP Print OS Design & eCommerce y HP Professional Print Service Plans, favor de visitar el sitio web aquí.

Disponibilidad

Se tiene previsto que la HP Latex 630, HP Latex 630 W, HP Latex 630 Print & Cut Plus, y HP Latex 630 W Print & Cut Plus estén disponibles a partir del 19 de septiembre de 2023, en los principales mercados a nivel mundial.

[i] HP 832 certificada con UL ECOLOGO; las tintas Latex cumplen con una serie de estrictas consideraciones sobre la salud humana y el medio ambiente. Para las certificaciones, consulte http://www.ul.com/EL y http://www.ul.com/gg. Aplica para algunas impresoras HP Latex. Registro EPEAT cuando corresponde/compatible. Consulte epeat.net para el estatus del registro por país.

[ii] La parte exterior de cartón del cartucho de tinta Latex es 100% reciclable a través de los programas de cartón/papel locales. Los materiales internos, incluida la bolsa de tinta y los cabezales de impresión pueden retornarse de forma gratuita al programa HP Planet Partners para el reprocesamiento de las partes de plástico. Visite hp.com/recycle para consultar cómo participar y verificar la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que el programa no esté disponible en su jurisdicción. En los lugares donde este programa no se encuentre disponible, y para otros consumibles que no se incluyen en el programa, consulte a las autoridades locales correspondientes para la eliminación adecuada de los residuos.

[iii] Modo estándar (Calendario SAV genérico) 6 pasadas, 6 colores, densidad de tinta 110%. Basado en pruebas internas de HP en MACTAC JT 8500 WG-PG. La velocidad de la impresión puede variar debido al mecanismo de impresión adaptativo, el cual está diseñado para evitar defectos de calidad de imagen.