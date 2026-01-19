HP Digital Passport redefine la experiencia PC

Un escaneo conecta diseño, sostenibilidad y uso inteligente.

Redacción T21 / 19.01.2026 / 3:28 pm

Por Stacy Wolff, Vicepresidente Senior de Diseño y Sostenibilidad.

Me enorgullece liderar un equipo increíble en HP responsable del diseño de soluciones futuras pensadas para ser inteligentes, sostenibles y escalables. Este año, hemos visto un cambio drástico en la forma en que la gente ve las PCs, ya que pasaron de ser una herramienta tradicional de productividad a una herramienta más adaptable y con iniciativa propia. Hoy en día, los clientes esperan que sus dispositivos sean más sencillos de configurar, más fáciles de entender y más transparentes sobre lo que pueden hacer y cómo están construidos. Y, sin embargo, muchas de las capacidades más útiles — como mejoras de cámara, ajuste de audio, funciones de seguridad o atajos específicos de cada dispositivo — a menudo pasan desapercibidas porque la gente no sabe de su existencia.

Esto llevó al desarrollo de HP Digital Passport, galardonado con el Premio a la Innovación en CES 2026, disponible en todas las nuevas PCs HP, comenzando desde nuestros modelos 2025 y expandiéndose a todas las plataformas de 2026. Digital Passport ofrece a los clientes un único lugar para acceder a lo esencial: desde cómo empezar, descubrir funciones únicas del producto, comprender la historia de sostenibilidad de su dispositivo y encontrar opciones de soporte a medida que cambian sus necesidades. Esta nueva experiencia digital ayuda a los clientes a conocer sus dispositivos y relacionarse con HP durante todo su ciclo de vida, convirtiendo cada producto en una conexión viva y en evolución entre personas, rendimiento y diseño.

Un escaneo para desbloquear tu experiencia en PCs

Cada nueva PC HP que se lanzó en 2025 incluye ahora un código QR único y serializado impreso directamente en la parte inferior del dispositivo. Un escaneo rápido desde un teléfono móvil conecta directamente a los clientes con un hub digital personalizado para ese dispositivo individual.

El hub digital se actualiza continuamente a lo largo del ciclo de vida de la PC, ofreciendo a los clientes acceso rápido a la información que necesitan en cada etapa como propietarios de la PC. Ya sea configurando sus dispositivos por primera vez, aprendiendo sobre nuevas funciones, explorando detalles de sostenibilidad, encontrando accesorios compatibles, reparando componentes o planificando cómo reciclar al final de su vida útil, HP Digital Passport lo reúne todo en una experiencia sencilla y móvil de origen.

El impacto: Compromiso más inteligente, ahorros medibles

Con HP Digital Passport, los usuarios obtienen un ecosistema más atractivo, eficiente y sostenible que ofrece:

Propiedad empoderada: Los clientes pueden descubrir fácilmente nuevas funciones y capacidades durante todo el ciclo de vida del producto, lo que conduce a un mejor uso de sus dispositivos y mayores niveles de satisfacción. En las primeras pruebas, más del 80% de los compradores de PC i dijo que escanearían un código QR para saber más sobre su producto, y las páginas de prueba comprobaron tasas de interacción hasta cinco veces superiores al contenido web tradicional.

Los clientes pueden descubrir fácilmente nuevas funciones y capacidades durante todo el ciclo de vida del producto, lo que conduce a un mejor uso de sus dispositivos y mayores niveles de satisfacción. En las primeras pruebas, más del 80% de los compradores de PC dijo que escanearían un código QR para saber más sobre su producto, y las páginas de prueba comprobaron tasas de interacción hasta cinco veces superiores al contenido web tradicional. Sostenibilidad visible: Al sustituir manuales impresos y folletos por experiencias digitales, reducimos el uso de materiales a gran escala y disminuimos nuestra huella de carbono. Digital Passport también ayuda a los clientes a comprender los materiales reciclados y renovables utilizados en sus dispositivos, profundizando su conciencia sobre su impacto medioambiental, logrando así un uso más informado y responsable.

Al sustituir manuales impresos y folletos por experiencias digitales, reducimos el uso de materiales a gran escala y disminuimos nuestra huella de carbono. Digital Passport también ayuda a los clientes a comprender los materiales reciclados y renovables utilizados en sus dispositivos, profundizando su conciencia sobre su impacto medioambiental, logrando así un uso más informado y responsable. Mayor eficiencia operativa para las empresas: El código QR serializado también desbloquea un nuevo valor para los clientes comerciales. Permite identificar y dar seguimiento a activos de forma más sencilla, ayudando a los equipos de TI a mejorar la visibilidad en tiempo real, agilizar los flujos de trabajo y optimizar la utilización de dispositivos en grandes flotas. Además, el sistema cumple con los estándares TCO Certified Generation 10, por lo que las organizaciones pueden sentirse seguras de que sus dispositivos cumplen con criterios rigurosos de sostenibilidad y responsabilidad social.

Demasiado desperdicio, muy poca conexión

Con frecuencia, una PC nueva conlleva desperdicios innecesarios. La mayoría de los dispositivos vienen con materiales impresos obligatorios —documentación que exigen las autoridades regulatorias locales—, pero por lo general los clientes los ignoran o los tiran porque aportan poco valor práctico en el uso diario. Rara vez la gente lee los folletos de garantía llenos de términos legales, impresos en varios idiomas y con letras diminutas. Y entre millones de unidades enviadas cada año, esas páginas se continúan acumulando: según información sobre envíos de 2025, las PCs HP generan aproximadamente 5.3 millones de libras (2,650 toneladas) de papel impreso al año. Esto no solo genera un impacto ambiental negativo, sino que también significa que la información que los clientes realmente necesitan, sobre cómo empezar o descubrir nuevas funciones, no se entrega a las personas de la manera adecuada ni en el momento adecuado.

También sabemos que a los clientes les importa profundamente la sostenibilidad, pero rara vez tienen visión sobre la historia detrás de sus propias compras: de qué está hecha, cómo puede reutilizarse o cómo darle una segunda vida.

A medida que expandimos Digital Passport al resto de nuestro portafolio, también vemos una oportunidad para remodelar cómo se entrega la información de productos a nivel global. Con el tiempo, nuestro objetivo es trabajar con los reguladores para pasar de la documentación en papel a formatos digitales que sean más claros para los clientes y mejores para el planeta, creando un estándar más moderno, eficiente y sostenible para toda la industria.

Estamos entusiasmados por ver cómo nuestros clientes utilizan esta nueva capacidad, que estará disponible en todas las PCs HP que se lancen en el marco de CES 2026 esta semana.

Celebrando a los ganadores del premio CES 2026 de HP

Digital Passport no es la única solución galardonada de la compañía en el CES este año; la CTA también reconoció a varias de las PCs y soluciones de HP actuales en los CES 2026 Innovation Awards por su diseño innovador y cuidadoso:

HP EliteDesk 8 Mini G1a AI PC: Esta PC de escritorio, ganadora del Premio CES 2026 a la innovación "Best of Innovation", es potente, compacta y diseñada para espacios de trabajo modernos con un diseño hecho con hasta un 75% de aluminio reciclado y plásticos oceánicos, con procesadores AMD Ryzen™ y HP Wolf Security.

Esta PC de escritorio, ganadora del Premio CES 2026 a la innovación "Best of Innovation", es potente, compacta y diseñada para espacios de trabajo modernos con un diseño hecho con hasta un 75% de aluminio reciclado y plásticos oceánicos, con procesadores AMD Ryzen™ y HP Wolf Security. HP ZBook Fury G1i 18 : Esta estación de trabajo móvil de 18 pulgadas, creada para profesionales que exigen rendimiento de escritorio en cualquier momento y diseñada para ejecutar múltiples flujos de trabajo complejos simultáneamente, ofrece procesadores Intel Core Ultra 9 HX, GPUs para laptop NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell y múltiples certificaciones ISV.

Esta estación de trabajo móvil de 18 pulgadas, creada para profesionales que exigen rendimiento de escritorio en cualquier momento y diseñada para ejecutar múltiples flujos de trabajo complejos simultáneamente, ofrece procesadores Intel Core Ultra 9 HX, GPUs para laptop NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell y múltiples certificaciones ISV. OMEN MAX 45L Gaming Desktop PC : Esta PC de escritorio está diseñada para jugadores serios, ya que lleva el rendimiento al límite con hardware AMD Ryzen™ y NVIDIA® GeForce RTX™ de próxima generación. Su sistema patentado de refrigeración CRYO CHAMBER™ ofrece una eficiencia térmica superior a plena carga, mientras que el acceso sin herramientas y los controles OMEN Gaming Hub hacen que las actualizaciones y ajustes sean más sencillas.

Esta PC de escritorio está diseñada para jugadores serios, ya que lleva el rendimiento al límite con hardware AMD Ryzen™ y NVIDIA® GeForce RTX™ de próxima generación. Su sistema patentado de refrigeración CRYO CHAMBER™ ofrece una eficiencia térmica superior a plena carga, mientras que el acceso sin herramientas y los controles OMEN Gaming Hub hacen que las actualizaciones y ajustes sean más sencillas. HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Gaming Headset : Estos audífonos diseñados para sesiones maratónicas ofrecen hasta 250 horas de batería en modo inalámbrico de 2.4 GHz hasta 125 horas con conexión simultánea. ii Con controladores de doble cámara de 53 mm y audio espacial vía HyperX NGENUITY, combina sonido de alta fidelidad con un rendimiento de baja latencia. Una estación base RGB personalizable, un micrófono con brazo desmontable y la comodidad característica de HyperX lo convierten en los audífonos definitivos para jugadores competitivos.

: Estos audífonos diseñados para sesiones maratónicas ofrecen hasta 250 horas de batería en modo inalámbrico de 2.4 GHz hasta 125 horas con conexión simultánea. Con controladores de doble cámara de 53 mm y audio espacial vía HyperX NGENUITY, combina sonido de alta fidelidad con un rendimiento de baja latencia. Una estación base RGB personalizable, un micrófono con brazo desmontable y la comodidad característica de HyperX lo convierten en los audífonos definitivos para jugadores competitivos. HyperX SoloCast 2 Microphone: Este micrófono condensador USB plug-and-play, que es compacto pero potente, está especialmente diseñado para creadores de contenido y streamers. Ofrece grabación de alta calidad a 24 bits/96kHz, controles de toque para silenciar y filtros de audio personalizables mediante HyperX NGENUITY, además de que captura una voz cristalina minimizando el ruido de fondo.

Esperamos poder compartir esta semana más de nuestros ganadores de los CES 2026 Innovation Awards en el marco del evento.