La pala gigante que redefine la minería peruana

Tecnología extrema impulsa productividad, seguridad y liderazgo minero.

Redacción T21 / 19.01.2026 / 3:21 pm

La minería peruana da un salto hacia la vanguardia tecnológica con la entrada en operación de la pala minera más grande del mundo, la Komatsu P&H 4800XPC.

Este gigante de la minería, con una altura de 23 metros y un peso de 1,800 toneladas, equivalente al de un edificio de 5 pisos, eleva los estándares de productividad, seguridad y eficiencia operativa en el sector minero del Perú. Gracias a su capacidad de carga de hasta 135 toneladas por pase, la pala optimiza los ciclos de carguío y permite incrementar la carga en 30 a 35 toneladas adicionales en comparación con los equipos actualmente en operación, consolidando al Perú como referente regional en innovación minera.

Este hito se materializa en Antamina, convirtiéndola en la primera operación minera del país en incorporar este tipo de equipo de gran escala.

El proceso de ensamblaje del equipo se desarrolló durante aproximadamente 90 días, periodo en el que se alcanzó un desempeño destacado en seguridad, registrándose cero accidentes con daño personal. Además de fortalecer la capacidad productiva, la pala integra sistemas avanzados de control y un diseño ergonómico que mejora la seguridad y el bienestar de los operadores, marcando un precedente para la minería peruana y destacando el compromiso con el desarrollo de talento especializado.