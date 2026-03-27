HP Imagine 2026: La IA redefine el trabajo

HP integra inteligencia artificial en PCs, seguridad y colaboración para transformar la experiencia laboral híbrida.

Redacción T21 / 27.03.2026 / 2:50 pm

HP presentó en HP Imagine 2026 su más reciente portafolio de innovaciones basadas en inteligencia artificial, diseñadas para mejorar la productividad, la seguridad y la experiencia laboral en entornos cada vez más híbridos y dinámicos.

Entre los principales anuncios destaca HP IQ, una nueva capa de inteligencia que integra dispositivos, espacios de trabajo y PCs con IA para facilitar la colaboración y simplificar tareas mediante funciones como análisis de documentos, gestión de notas y asistencia en reuniones.

La compañía también introdujo avances en conectividad con HP NearSense, que permite una interacción fluida entre dispositivos cercanos, así como una nueva generación de PCs con IA —como la HP EliteBook 6 G2q— diseñadas para ofrecer alto rendimiento, conectividad constante y experiencias optimizadas para el trabajo híbrido.

En materia de seguridad, HP presentó HP TPM Guard, una innovación a nivel de hardware que protege contra ataques físicos avanzados, junto con nuevas capacidades de HP Wolf Security para reforzar la protección en entornos empresariales.

Asimismo, anunció nuevas soluciones de impresión como las series HP LaserJet Pro y Enterprise, que incorporan IA para optimizar la digitalización de documentos y cuentan con seguridad preparada para amenazas futuras, incluyendo computación cuántica.

Para usuarios avanzados, HP lanzó nuevas estaciones de trabajo HP Z, preparadas para cargas intensivas de IA y procesamiento de alto rendimiento, además de mejoras en su plataforma Workforce Experience Platform (WXP) para una gestión más proactiva de la experiencia digital.

Finalmente, la compañía presentó innovaciones en gaming con nuevos equipos OMEN y capacidades de IA que optimizan el rendimiento y la personalización de la experiencia de juego.