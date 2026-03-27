Intel redefine la PC empresarial con IA

Core Ultra Series 3 y vPro impulsan rendimiento, seguridad y gestión inteligente para el trabajo moderno.

Redacción T21 / 27.03.2026 / 2:57 pm

El portafolio comercial de Intel potenciará más de 125 diseños en los segmentos empresarial, educativo, gubernamental y de PyMEs, ofreciendo una escala, seguridad y capacidad de IA inigualables para el trabajo moderno.

NOTICIAS DESTACADAS:

Intel Core Ultra Series 3 para PCS de empresa: Construidos sobre Intel 18A, el nodo más avanzado y reciente de Intel para PCs comerciales, potenciando una gama completa de dispositivos, desde equipos móviles hasta estaciones de trabajo (workstations) avanzadas.

Construidos sobre Intel 18A, el nodo más avanzado y reciente de Intel para PCs comerciales, potenciando una gama completa de dispositivos, desde equipos móviles hasta estaciones de trabajo (workstations) avanzadas. Liderazgo de la plataforma Intel vPro: Seguridad avanzada, gestión impulsada por IA y fácil activación de servicios para flotillas que han llevado a más de 1,300 activaciones de clientes comerciales a nivel mundial.

Seguridad avanzada, gestión impulsada por IA y fácil activación de servicios para flotillas que han llevado a más de 1,300 activaciones de clientes comerciales a nivel mundial. Nuevas GPU Intel Arc Pro serie-B: Soluciones rentables y de alto rendimiento para gráficos profesionales y cargas de trabajo de inferencia de IA.

Soluciones rentables y de alto rendimiento para gráficos profesionales y cargas de trabajo de inferencia de IA. Procesadores Intel Xeon 600 para estaciones de trabajo: Ya disponibles, ofrecen un rendimiento escalable para la computación profesional y técnica.

Intel ha presentado hoy su cartera de cliente comercial más avanzada, diseñada específicamente para todo tipo de profesional y que potenciará más de 125 diseños. La nueva Intel Core Ultra Series 3 con Intel vPro ofrece una experiencia de PC optimizada para los usuarios finales con un rendimiento de bajo consumo, una seguridad líder en la industria y una gestión de dispositivos sencilla para los equipos de TI. Intel también ha presentado sus tarjetas gráficas dedicadas de gama alta Intel® Arc™ Pro B70 y B65, junto con la disponibilidad en el mercado de sus procesadores Intel® Xeon™ 600 para estaciones de trabajo, ambos diseñados para ofrecer una alta computación y escalabilidad para profesionales de todas las industrias.

En el centro de todo se encuentra Intel Core Ultra Series 3, la primera plataforma de PC comercial construida sobre Intel 18A, que brinda una eficiencia de rendimiento de última generación y una aceleración de IA integrada a negocios de todo el mundo. Combinado con las últimas mejoras de la plataforma Intel vPro®, Intel está redefiniendo lo que las organizaciones pueden esperar de las PCs gestionadas: desde un despliegue fluido hasta de seguridad proactiva y operaciones de flotilla inteligentes.

"Desde laptops comerciales hasta estaciones de trabajo de alto rendimiento, esta es la cartera comercial más amplia y capaz que Intel ha ofrecido jamás. Estamos capacitando a los líderes de TI y de negocio con el rendimiento, la eficiencia energética, la seguridad, la capacidad de gestión y la IA que necesitan para impulsar la próxima era del trabajo" – David Feng, vicepresidente del Client Computing Group y director general de Segmentos de PC.

Procesadores Intel Core Ultra Serie 3 diseñados para empresas

Intel Core Ultra Series 3 aporta un rendimiento excepcional, eficiencia energética con una mayor duración de la batería, una nueva clase de gráficos integrados y aceleración de IA para las PCs comerciales.

En comparación con sistemas de hace cuatro años –el ciclo medio de renovación de PCs en las empresas– los usuarios pueden esperar:

Más de un 30% más de rendimiento en uno y varios hilos¹

Hasta un 30% más de productividad¹

Hasta un 80% de mejora en gráficos¹

Hasta 4 veces más de rendimiento en IA¹

Esta combinación permite una productividad más rápida en el día a día, experiencias de colaboración más completas y nuevos flujos de trabajo impulsados por IA en toda la empresa.

Intel vPro: La base para la gestión moderna de PCs

Intel vPro sigue marcando el estándar en seguridad empresarial y gestión de flotillas con seguridad integrada, capacidad de gestión y fiabilidad.

Las nuevas capacidades incluyen:

Programa de certificación Intel vPro: Mejora el rendimiento de aplicaciones y accesorios a través de una profunda colaboración con el ecosistema y los ISV, reduciendo el uso de la CPU, mejorando la eficiencia energética y minimizando la actividad en segundo plano. Los primeros resultados muestran una reducción de hasta el 59% en el uso de la CPU², una mejora de la eficiencia energética del 56%³ y una reducción del 74% en la actividad en segundo plano⁴.

Mejora el rendimiento de aplicaciones y accesorios a través de una profunda colaboración con el ecosistema y los ISV, reduciendo el uso de la CPU, mejorando la eficiencia energética y minimizando la actividad en segundo plano. Los primeros resultados muestran una reducción de hasta el 59% en el uso de la CPU², una mejora de la eficiencia energética del 56%³ y una reducción del 74% en la actividad en segundo plano⁴. Intel vPro Intelligence con Device IQ: Introduce análisis impulsados por IA para detectar, diagnosticar y resolver proactivamente problemas en los dispositivos, reduciendo el tiempo de inactividad y la carga de soporte de TI. La integración con plataformas de Experiencia Digital (DEX) está prevista para la segunda mitad de 2026.

Introduce análisis impulsados por IA para detectar, diagnosticar y resolver proactivamente problemas en los dispositivos, reduciendo el tiempo de inactividad y la carga de soporte de TI. La integración con plataformas de Experiencia Digital (DEX) está prevista para la segunda mitad de 2026. Servicios de flotilla Intel vPro: Simplifica la gestión fuera de banda y la recuperación ante desastres a través de la primera y única activación totalmente gestionada y "turnkey" basada en Software como Servicio (SaaS), y es el primer socio de silicio integrado con Microsoft Intune, eliminando la necesidad de infraestructura adicional. Los equipos de TI pueden activar de forma rápida e intuitiva la capacidad de gestión de Intel vPro directamente desde el centro de administración de Intune, acelerando el despliegue y reduciendo la complejidad. Más de 1,300 clientes comerciales a nivel mundial activaron⁵ el servicio en el último trimestre.

Simplifica la gestión fuera de banda y la recuperación ante desastres a través de la primera y única activación totalmente gestionada y "turnkey" basada en Software como Servicio (SaaS), y es el primer socio de silicio integrado con Microsoft Intune, eliminando la necesidad de infraestructura adicional. Los equipos de TI pueden activar de forma rápida e intuitiva la capacidad de gestión de Intel vPro directamente desde el centro de administración de Intune, acelerando el despliegue y reduciendo la complejidad. Más de 1,300 clientes comerciales a nivel mundial activaron⁵ el servicio en el último trimestre. Mejoras de seguridad de Intel vPro: Añade el Cifrado Total de Almacenamiento de Intel para Microsoft BitLocker y la detección de amenazas basada en IA con la Tecnología de Detección de Amenazas de Intel (DTECT), el único silicio que detecta las amenazas de malware más avanzadas en tiempo real.

Nuevos gráficos Intel Arc Pro: Hechos para creadores y desarrolladores de IA

Las GPU dedicadas Intel Arc Pro B70 y B65 amplían la cartera de gráficos profesionales de Intel, ofreciendo un gran rendimiento y valor para la creación de contenido, cargas de trabajo de ingeniería e inferencia de IA. Estas GPUs están optimizadas con una pila de software abierta y totalmente validada que escala el rendimiento de IA desde despliegues de una sola GPU hasta múltiples GPUs.

Construidas sobre la arquitectura Xe2, las GPU dedicadas ofrecen:

Hasta 32 núcleos Xe y 32 GB de VRAM

Rendimiento optimizado para cargas de trabajo de IA multiusuario y multiagente

Excelente relación precio-rendimiento para inferencia, en estaciones de trabajo y despliegues en el borde (edge).

Los beneficios de rendimiento incluyen:

Ventanas de contexto hasta 2,2 veces más grandes con la Intel Arc Pro B70 en comparación con la competencia⁶.

Respuestas hasta 6,2 veces más rápidas en cargas de trabajo multiagente/multiusuario con la Intel Arc Pro B70 en comparación con la competencia⁷.

Hasta 2 veces más rendimiento de tokens por dólar con la Intel Arc Pro B70 en comparación con la competencia⁸.

" Intel Arc Pro ha evolucionado de impulsar flujos de trabajo creativos a habilitar el desarrollo de soluciones de IA a escala. Impulsadas por nuestra arquitectura Xe, las Intel Arc Pro B70 y B65 ofrecen gráficos de alto rendimiento para estaciones de trabajo y potentes capacidades de inferencia de IA, todo con una relación valor-rendimiento excepcional."– Anil Nanduri, vicepresidente de Productos de IA y GTM, Intel Data Center Group.

Disponibilidad

Las PCs comerciales con Intel Core Ultra Series 3 e Intel vPro estarán disponibles a partir del 31 de marzo de 2026.

La GPU dedicada Intel Arc Pro B70 estará disponible a partir del 25 de marzo de 2026, tanto como modelo de tarjeta de marca Intel, como a través de tarjetas de socios AIB de Intel de ARKN, ASRock, Gunnir, Maxsun y Sparkle. Las GPU dedicadas Arc Pro B70 de marca Intel tendrán un precio inicial sugerido de 949 dólares estadounidenses. El precio de las GPU dedicadas Intel Arc Pro B70 de los socios AIB variará según las configuraciones finales del modelo.

Las GPU dedicadas Intel Arc Pro B65 estarán disponibles a partir de mediados de abril de 2026 a través de la red de socios AIB de Intel en una amplia gama de formatos. El precio de las Intel Arc Pro B65 variará según las configuraciones finales del modelo.

Los procesadores Intel® Xeon® 600 para estaciones de trabajo cliente estarán disponibles a partir del 25 de marzo de 2026. El precio sugerido de los componentes va de 499 a 7,699 dólares estadounidenses. El precio del sistema dependerá de la configuración final de los componentes.