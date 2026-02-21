Huawei supera a Apple en ventas de smartphones en China

Huawei lidera el mercado de smartphones en China durante la cuarta semana de 2026, superando a Apple con la serie Mate 80 y Nova 15.

Redacción T21 / 21.02.2026 / 11:58 am

El acuerdo establece un marco de cooperación estratégica centrado en Conectividad Digital, Finanzas Digitales y Operaciones Digitales.

Huawei ha reafirmado su posición como líder del mercado de smartphones en China durante la cuarta semana de 2026, consolidando un primer mes del año marcado por un crecimiento sostenido y un sólido desempeño frente a sus principales competidores, incluida Apple.

De acuerdo con el análisis más reciente compartido por SmartChipInsider en Weibo, Huawei encabeza la clasificación de ventas con una cuota de mercado del 18,48%, superando nuevamente al fabricante del iPhone, que se ubicó en segundo lugar con un 17,98%.

El liderazgo de Huawei se apoya principalmente en la excelente acogida de la serie insignia Mate 80, reconocida por combinar características de alto rendimiento con precios competitivos que despertaron gran interés entre los consumidores chinos. Asimismo, la serie Nova 15 continúa ganando terreno gracias a sus capacidades fotográficas, que han recibido elogios por innovar en una categoría de gama media en constante competencia.

El ranking publicado muestra un mercado dinámico en el que otras marcas también experimentan crecimiento:

Vivo ocupa el tercer puesto con un 16,05% de cuota total (Vivo: 11,53% / iQOO: 4,53%).

OPPO se sitúa cuarta con un 16%, desglosado en OPPO (11,70%) y OnePlus + Realme (4,30%).

Honor aparece en quinta posición con el 13,43%.

Xiaomi se mantiene cerca, en sexta posición, con el 13,41%.

En conjunto, el mercado chino mostró un crecimiento gradual en el volumen de envíos durante las primeras cuatro semanas de 2026, reflejando una demanda robusta y una mayor competencia entre los principales fabricantes.

Pese a los desafíos que atraviesa la industria tecnológica a nivel global, Huawei continúa fortaleciendo su catálogo con innovaciones significativas. Actualmente, la compañía genera expectación con dos productos clave:

La segunda generación del Pura plegable, orientada a elevar la experiencia premium del segmento foldable.

La serie Pura 90, su primer buque insignia de 2026, que promete incorporar avances relevantes en cámara, rendimiento y diseño.

Perspectivas para 2026

Huawei inicia el año con una posición favorable y un liderazgo consolidado en las ventas de smartphones en China. Sin embargo, el resto de 2026 plantea interrogantes sobre si logrará mantener este dominio frente a un entorno altamente competitivo y la respuesta estratégica de otros fabricantes globales.