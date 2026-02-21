Cómo mantuvimos la seguridad de Android en 2025

La seguridad del usuario es el centro de todo lo que construimos. A lo largo de los años, hemos introducido continuamente formas de ayudar a los usuarios a mantenerse seguros y tomar decisiones informadas sobre las aplicaciones, desde controles parentales hasta transparencia en la seguridad de los datos e insignias de las aplicaciones. Mejoramos constantemente nuestras políticas y protecciones para fomentar aplicaciones seguras y de alta calidad en Google Play y detener a los actores maliciosos antes de que causen daños.

Las aplicaciones en Google Play se someten a rigurosas revisiones de seguridad y cumplimiento de nuestras políticas. El año pasado, compartimos que Google Play ejecuta más de 10,000 controles de seguridad en cada aplicación que ofrecemos y continuamos verificando y volviendo a verificar las aplicaciones después de que se publican. En 2025, continuamos ampliando aún más nuestras defensas mediante:

Mejoramos la detección de aplicaciones con inteligencia artificial: integramos los últimos modelos de inteligencia artificial generativa de Google en nuestro proceso de revisión, lo que ayuda a nuestro equipo de revisión humana a encontrar patrones maliciosos complejos más rápido.

Prevención del acceso innecesario a datos confidenciales: evitamos que más de 255.000 aplicaciones obtengan acceso excesivo a datos confidenciales de los usuarios y continuamos fortaleciendo nuestras políticas de privacidad. Nuestro compromiso con el desarrollo de aplicaciones que priorizan la privacidad, respaldado por herramientas como Play Policy Insights en Android Studio y la sección de seguridad de datos, ha permitido a los desarrolladores minimizar las solicitudes de permisos sensibles a la privacidad y priorizar al usuario en sus elecciones de diseño.

Bloqueo de calificaciones y reseñas spam: ya sea que conduzcan a una inflación o deflación de reseñas, las calificaciones y reseñas spam pueden afectar negativamente la confianza de nuestros usuarios y el crecimiento de nuestros desarrolladores. Estamos evolucionando continuamente nuestros modelos de detección para garantizar que las reseñas de las aplicaciones sean precisas. Nuestras protecciones antispam bloquearon 160 millones de calificaciones y reseñas de spam el año pasado, incluidas reseñas infladas y desinfladas. También evitamos una caída promedio de 0,5 estrellas en la calificación de las aplicaciones que fueron blanco de críticas, protegiendo así a nuestros usuarios y desarrolladores de críticas inútiles.

Protección de niños y familias: nuestro enfoque hacia los niños y las familias se basa en la creencia fundamental de que los niños merecen un entorno digital seguro y enriquecedor. Nuestro compromiso es brindarles a los padres herramientas sólidas y, al mismo tiempo, brindarles a los niños acceso a contenido de alta calidad y apropiado para su edad. El año pasado, anunciamos nuevas capas de protección, además de nuestras medidas de seguridad existentes, para evitar que el público más joven descubra o descargue aplicaciones que involucren actividades como juegos de azar o citas.

Mejoramos Google Play Protect para ayudar a mantener seguro todo el ecosistema Android

También continuamos mejorando nuestras protecciones para el ecosistema Android más amplio, al expandir Google Play Protect y medidas de seguridad en tiempo real como protecciones contra estafas en llamadas para ayudar a mantener a los usuarios a salvo de estafas, fraudes y otras amenazas.