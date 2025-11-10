Huawei impulsa la IA y la sostenibilidad en Europa
La compañía refuerza su compromiso con la innovación verde y el talento tecnológico europeo.
Redacción T21 / 10.11.2025 / 6:05 pm
- La empresa tecnológica asegura que la próxima década será decisiva para la transición digital y verde en el viejo continente.
En la décima edición del Huawei Connect Europe, realizada en Madrid, la compañía presentó su visión sobre inteligencia artificial (IA) y sostenibilidad, anunciando que continuará invirtiendo en la región mediante centros de I+D y laboratorios de innovación.
Durante el evento, David Wang, director ejecutivo de Huawei, destacó la velocidad con la que se aproxima el mundo inteligente. Según sus declaraciones, la IA, el 5G y la energía verde transformarán todos los sectores. “La IA, el 5G y la energía verde cambiarán la educación, la salud, las finanzas, la manufactura y cada industria”, afirmó Wang, quien proyecta que solo la IA aportará 22,3 billones de dólares (19,1 billones de euros) a la economía global en los próximos cinco años.
Huawei subraya que la próxima década será decisiva para la transición digital y verde en Europa. Con su red de centros de investigación, laboratorios de innovación y plantas de fabricación, la compañía busca acompañar a las empresas europeas en este proceso.
Impulso a las pymes
Leo Chen, vicepresidente Senior de Huawei, presentó la solución HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions, enfocada en cuatro escenarios: oficina inteligente, negocios inteligentes, educación y salud inteligentes. Este paquete está diseñado para facilitar la adopción tecnológica en las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, Huawei lanzó SHAPE 2.0, una versión mejorada de su programa de socios, con el objetivo de fortalecer la cooperación con aliados locales en Europa. Los distribuidores recibirán apoyo para implementar soluciones basadas en escenarios específicos.
Desarrollo de talento
Además de la tecnología, Huawei apuesta por la formación de talento. La compañía trabaja junto a universidades y socios estratégicos para desarrollar capacidades en las comunidades locales, respaldando así su compromiso a largo plazo con Europa.
El mensaje “En Europa, para Europa” resume la estrategia de Huawei: generar oportunidades de crecimiento para organizaciones europeas, sin importar el sector en el que operen.
