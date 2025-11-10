Protección avanzada en los Samsung Galaxy A17 y A07

Con actualizaciones prolongadas y funciones de seguridad avanzadas, los nuevos smartphones ofrecen mayor confianza para proteger tus datos personales.

Redacción T21 / 10.11.2025 / 6:12 pm

Con hasta seis años de actualizaciones y funciones avanzadas de privacidad, los nuevos smartphones ofrecen mayor confianza en el uso diario.

Con los datos personales cada vez más expuestos en un mundo conectado, la seguridad se ha convertido en un factor decisivo de compra para los usuarios de smartphones. Pensando en ello, Samsung refuerza este compromiso en los nuevos modelos Galaxy A17 y Galaxy A07, que se destacan por combinar durabilidad, actualizaciones prolongadas y tecnologías de protección avanzadas.

Una de las principales ventajas de estos dispositivos es la garantía de hasta seis años de actualizaciones, que incluyen nuevas versiones del sistema operativo One UI y parches de seguridad. Este soporte extendido preserva la vida útil de los equipos, mantiene un rendimiento estable y protege a los usuarios contra amenazas digitales a lo largo del tiempo.

Ambos modelos cuentan con Samsung Knox Vault, una solución que crea una especie de “cámara fuerte digital” en el hardware para aislar información crítica, como credenciales de inicio de sesión, datos bancarios, contraseñas y archivos personales. De esta forma, incluso en caso de un ataque de hackers o malware, la información permanece inaccesible.

Además de la protección interna, los Galaxy A17 y Galaxy A07 ofrecen funciones para proteger el dispositivo en caso de pérdida o robo:

Bloqueo remoto: permite bloquear el dispositivo a distancia, impidiendo el acceso no autorizado. La función también desactiva la opción de apagar el equipo y suspende temporalmente las tarjetas registradas en Samsung Pay, garantizando aún más seguridad para el usuario.

permite bloquear el dispositivo a distancia, impidiendo el acceso no autorizado. La función también desactiva la opción de apagar el equipo y suspende temporalmente las tarjetas registradas en Samsung Pay, garantizando aún más seguridad para el usuario. Samsung Find My Mobile: posibilita rastrear el dispositivo mediante GPS. El usuario puede emitir alertas sonoras para facilitar su localización y, si es necesario, puede incluso borrar de forma remota toda la información almacenada para proteger su privacidad. El historial de ubicación y el rastreo continúan activos incluso sin conexión gracias a la red Galaxy Find, reforzando la eficacia de este servicio.

posibilita rastrear el dispositivo mediante GPS. El usuario puede emitir alertas sonoras para facilitar su localización y, si es necesario, puede incluso borrar de forma remota toda la información almacenada para proteger su privacidad. El historial de ubicación y el rastreo continúan activos incluso sin conexión gracias a la red Galaxy Find, reforzando la eficacia de este servicio. Theft Protection: es una función de seguridad que utiliza los sensores del dispositivo —como movimiento, Wi-Fi y Bluetooth— para identificar cuando el teléfono es retirado bruscamente de la mano del usuario y bloquear la pantalla de inmediato, protegiendo sus datos. Al detectar un movimiento sospechoso de fuga, el dispositivo bloquea automáticamente la pantalla y solicita una contraseña, PIN o biometría para el desbloqueo.

Con este conjunto de funciones, los Galaxy A17 y Galaxy A07 van más allá del rendimiento y el diseño: son dispositivos preparados para proteger la privacidad y garantizar la integridad de la información personal durante muchos años.