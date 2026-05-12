La IA ya permite crear trabajos impensables hace un año

Microsoft revela que la inteligencia artificial empieza a redefinir cómo las empresas producen, analizan y organizan el trabajo.

Redacción T21 / 12.05.2026 / 2:55 pm

La inteligencia artificial empieza a mostrar un impacto concreto en la capacidad de las personas para crear, analizar, resolver problemas y producir nuevos resultados en el trabajo. Según el Índice de Tendencias Laborales 2026 de Microsoft, el 58% de los usuarios de IA afirma que hoy logra producir trabajos que no habría podido realizar hace apenas un año. Entre los usuarios más avanzados, denominados por la compañía como Frontier Professionals, esa cifra aumenta al 80%.

El estudio, basado en el análisis de billones de señales de productividad anonimizadas de Microsoft 365 y una encuesta a 20.000 trabajadores que utilizan IA en 10 países, muestra cómo las organizaciones empiezan a redefinir la manera en que estructuran sus procesos, roles y modelos operativos en torno a la inteligencia artificial. La IA está transformando la naturaleza del trabajo, reduciendo el peso de las tareas tácticas y aumentando la necesidad de pensamiento crítico, supervisión y toma de decisiones.

De acuerdo con Microsoft, este cambio ya empieza a observarse en áreas como la ingeniería de software y comienza a extenderse a otras funciones de negocio, a medida que las empresas incorporan nuevas formas de colaboración entre personas y agentes de IA.

Cuatro formas de colaboración entre personas y agentes

El informe identifica cuatro patrones de colaboración humano-agente: “Autor”, donde la IA actúa como apoyo puntual; “Editor”, en el que desarrolla primeros borradores; “Director”, donde ejecuta tareas completas en segundo plano; y “Orquestador”, basado en flujos de trabajo coordinados entre múltiples agentes y supervisión humana.

Según Microsoft, el desafío no está en automatizar cada tarea, sino en encontrar el nivel adecuado de participación humana según el tipo de trabajo y el resultado esperado. Bajo este enfoque surge el concepto de “Frontier Firm”, organizaciones que rediseñan deliberadamente sus modelos operativos alrededor de estos nuevos patrones de colaboración.

El informe también sostiene que, a medida que aumenta el uso de agentes, la participación humana evoluciona hacia funciones de dirección, definición de estándares y evaluación de resultados, mientras disminuye el peso de las tareas tácticas y repetitivas.

Lo que revelan los datos

El Índice de Tendencias Laborales 2026 de Microsoft también muestra que la IA está apoyando tareas de mayor complejidad dentro de las organizaciones. Un análisis de más de 100.000 conversaciones en Microsoft 365 Copilot encontró que el 49% de los intercambios apoyan trabajo cognitivo, como analizar información, resolver problemas, evaluar alternativas y pensar de forma creativa.

En este escenario, las habilidades humanas siguen siendo determinantes. A medida que la IA asume más tareas, los usuarios identifican como capacidades clave el control de calidad de los resultados generados por IA, con 50%, y el pensamiento crítico, con 46%.

La investigación también revela una tensión para las empresas: aunque el 65% de los usuarios teme quedarse atrás si no usa IA para adaptarse rápidamente, el 45% se siente más seguro concentrándose en los objetivos actuales que rediseñando el trabajo con IA. Además, solo el 13% afirma ser recompensado por reinventar el trabajo con IA cuando no se alcanzan resultados inmediatos.

Para Microsoft, el reto está en crear las condiciones para que la adopción escale. De acuerdo con el estudio, factores como la cultura, el apoyo de los líderes y las prácticas de talento representan el 67% del impacto en la adopción de IA, frente al 32% asociado a factores individuales.

Copilot Cowork: De tareas aisladas a trabajo coordinado

En línea con esta visión, Microsoft anunció nuevas capacidades para Copilot Cowork, diseñadas para ayudar a las organizaciones a pasar de tareas aisladas con IA a trabajos coordinados y de varios pasos. La solución permite a las personas definir resultados y delegar trabajo entre aplicaciones, sistemas empresariales y datos, manteniendo la ejecución dirigida, controlada y gobernada durante todo el proceso.

La actualización incluye Copilot Cowork Mobile para iOS y Android, un ecosistema de plugins en expansión e integraciones con herramientas de Microsoft y socios como Dynamics 365, Fabric, LSEG, Miro, monday.com, S&P Global Energy, HubSpot, Moody’s y Notion. En conjunto, estas capacidades amplían Copilot Cowork de un asistente basado en tareas a una plataforma extensible para orquestar trabajo entre Microsoft y sistemas de terceros, con gestión y gobernanza a través de Microsoft Agent 365.

El reto: Diseñar el trabajo alrededor de la IA

Para Microsoft, la IA dejó de ser un experimento y se convirtió en un desafío de ejecución. A medida que los empleados empiezan a trabajar bajo distintos patrones de colaboración con agentes, la ventaja competitiva no estará únicamente en acceder a herramientas de IA, sino en cómo las organizaciones rediseñan el trabajo alrededor de ellas.