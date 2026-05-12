Nissan y Red Hat aceleran la era del software en vehículos

Nissan eligió Red Hat In-Vehicle Operating System para desarrollar la computadora central de su próxima generación de vehículos impulsados por software e IA.

Redacción T21 / 12.05.2026 / 2:38 pm

Nissan selecciona Red Hat In-Vehicle Operating System como base para su computadora central de vehículos de próxima generación.

Red Hat, Inc., el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto, anunció hoy una iniciativa de ingeniería histórica con Nissan Motor Co., Ltd. para construir su plataforma de vehículos definidos por software (SDV) de próxima generación. Esta colaboración involucraría a Red Hat In-Vehicle Operating System para proporcionar una base Linux estandarizada y escalable para la plataforma de software (SW PF) de Nissan, acelerando su transición hacia arquitecturas de movilidad flexibles y definidas por software.

Definiendo el estándar

La industria automotriz está alejándose de los sistemas heredados bloqueados por hardware hacia una arquitectura moderna y nativa de la nube. Dado que las plataformas automotrices tienen ciclos de vida plurianuales, Nissan identificó a Red Hat como un socio capaz de mantener una base de software automotriz durante un periodo prolongado. Como experto de la industria en la creación y el mantenimiento de plataformas Linux de misión crítica, Red Hat aporta la profundidad técnica necesaria para potenciar vehículos que permanecerán en las calles durante décadas.

Al anclar su plataforma en una base de código abierto, Nissan obtiene acceso a un ecosistema global de innovación. Al desacoplar el desarrollo de aplicaciones del hardware, Nissan puede actualizar funciones con la agilidad de un smartphone, manteniendo los rigurosos estándares de seguridad física y digital requeridos en las calles. Basado en la confiabilidad probada y la postura de seguridad de Red Hat Enterprise Linux, Red Hat In-Vehicle Operating System proporciona una base donde la IA es un componente central del ADN del vehículo. Esto permite una arquitectura nativa de IA donde los flujos de trabajo agilizan la validación y aumentan la productividad de los desarrolladores.

Cocreación y agilidad global

Esta iniciativa redefine la relación entre el líder de software y el fabricante (OEM) a través de un modelo de desarrollo integrado. Al incorporar el talento de ingeniería de Red Hat directamente en la línea de desarrollo de Nissan, ambas empresas crean una plataforma unificada que elimina las fricciones de integración tradicionales. Este enfoque otorga a Nissan un mayor control sobre su pila tecnológica, permitiéndole escalar la innovación en toda su flota global.

“El cambio hacia los vehículos definidos por software requiere un cambio fundamental en la forma en que se desarrolla y se mantiene el software automotriz. A través de nuestra colaboración con Nissan, estamos trabajando para ofrecer una base de código abierto confiable para la próxima generación de computación a bordo y establecer una plataforma estandarizada que sustente la innovación a largo plazo y la escalabilidad para la industria automotriz global”. Menciona Francis Chow, vice-presidente y gerente general, In-Vehicle Operating System, Red Hat.

Asimismo Kazuma Sugimoto, gerente general del Departamento de Desarrollo de Plataformas de Software SDV, Nissan Motor Co., Ltd. destacó que “Nissan está asumiendo la propiedad directa del ciclo de vida de nuestro desarrollo de software para servir mejor a nuestros clientes en la era de la movilidad. Elegimos a Red Hat porque proporcionan la profundidad técnica necesaria para una plataforma de misión crítica que debe permanecer en las calles durante décadas. Esta iniciativa conjunta de ingeniería para nuestra computadora central de vehículos de próxima generación nos brinda la agilidad para pivotar y escalar la innovación en toda nuestra flota global”.

Red Hat Summit

Los contenidos del Red Hat Summit 2026, llevado a cabo en Atlanta, podrán ser vistos en vivo por YouTube. A continuación, compartimos los más relevantes para el mercado global.

Declaraciones de proyección futura

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