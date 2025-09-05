IA en Facility Management: Adaptarse o quedar atrás

La inteligencia artificial transforma la gestión de instalaciones con eficiencia, sostenibilidad y predicción.

Redacción T21 / 05.09.2025 / 10:22 am

La IA redefine el facility management con soluciones predictivas, sostenibles y más eficientes.

Automatizar tareas ya no es suficiente. La inteligencia artificial (IA) está reinventando la gestión de instalaciones al transformar los espacios en entornos inteligentes, capaces de aprender, anticiparse y responder en tiempo real a las necesidades del negocio. ¿El resultado? Procesos más eficientes, costos operativos reducidos y operaciones sostenibles.

Según un estudio de MarketsandMarkets, se espera que el mercado global de inteligencia artificial en facility management alcance los 1,980 millones de dólares para 2028, creciendo a una tasa anual compuesta del 28.6 %. Este crecimiento evidencia cómo la IA está marcando un antes y un después en la gestión de instalaciones, transformándola en una disciplina más precisa, eficiente y orientada hacia la sostenibilidad.

“La inteligencia artificial no es un lujo, es una aliada estratégica para garantizar operaciones más inteligentes, responsables y conectadas con el futuro del FM. Su integración efectiva puede marcar la diferencia entre gestionar espacios y realmente hacerlos parte activa del negocio”, destaca Yanet Pardo, Gerente de Facility Management del Grupo EULEN Perú .

Este enfoque cobra mayor relevancia en un contexto donde las empresas necesitan actuar con rapidez, controlar costos y asegurar la continuidad operativa. Aplicada al FM, la IA permite detectar patrones de uso, prever fallos antes de que ocurran y optimizar el consumo energético, favoreciendo entornos más seguros y sostenibles.

Además de los beneficios económicos y ambientales, integrar esta tecnología potencia el valor del servicio tercerizado. Empresas que brindan soluciones en mantenimiento, limpieza técnica, seguridad o gestión de edificios pueden entregar reportes más precisos, actuar de forma proactiva y respaldar sus acciones con datos en tiempo real, lo que genera mayor confianza en los clientes.

En ese camino, sectores como retail, salud, industria y logística se posicionan como pioneros en la incorporación de inteligencia artificial en la gestión de sus espacios operativos. Lo hacen para optimizar el uso de energía, reducir emisiones y anticipar necesidades operativas, una estrategia alineada a los objetivos de descarbonización y eficiencia que hoy marcan la pauta global.

La adopción de estas herramientas no implica empezar desde cero, sino avanzar de manera progresiva: digitalizando procesos, instalando sensores, y capacitando al personal en el uso de nuevas plataformas. La clave está en lograr que los sistemas actuales y las soluciones de IA convivan de forma integrada, sin reemplazos abruptos.

La inteligencia artificial no llega para sustituir al talento humano, sino para potenciarlo. “El verdadero desafío es cultural: asumir que la tecnología no es una moda, sino un socio estratégico que impulsa la evolución del facility management. Adaptarse no es opcional, es una necesidad”, puntualizó Pardo.