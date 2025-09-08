Kaspersky advierte sobre estafas a adultos mayores

Kaspersky alerta sobre fraudes y brinda recomendaciones a adultos mayores para evitar estafas digitales.

Redacción T21 / 08.09.2025 / 12:16 pm

Con el reintegro de FONAVI como foco, Kaspersky ofrece consejos prácticos a los adultos mayores para prevenir fraudes digitales durante este proceso. El uso de tecnologías seguras y la educación digital son clave para proteger sus pagos y datos personales.

En estos días, miles de adultos mayores en el Perú están cobrando la devolución de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) en el Banco de la Nación, de acuerdo con lo anunciado por la Comisión Ad Hoc encargada del proceso. Sin embargo, este contexto también puede ser aprovechado por ciberdelincuentes y estafadores que buscan engañar a los beneficiarios mediante llamadas, mensajes falsos y páginas web fraudulentas que se hacen pasar por canales oficiales, poniendo en riesgo tanto el dinero como los datos personales de los adultos mayores.

Según el estudio global de Kaspersky, solo el 52% de los adultos mayores usan soluciones de ciberseguridad para la protección de sus dispositivos móviles y solo el 57% mencionó que protege sus equipos celulares. Además, solo tres de cada diez eligen una privacidad rigurosa en las redes sociales y en los navegadores. Un escaso 18% desactiva la geolocalización en las aplicaciones. Este desfase —entre el uso frecuente y la falta de protección— los convierte en uno de los grupos más vulnerables frente a ciberamenazas como fraudes o phishing.

"Los adultos mayores son especialmente vulnerables a fraudes digitales, más aún en contextos donde hay cobros masivos de dinero. Desde Kaspersky buscamos empoderar y educar a las personas con herramientas y conocimientos simples para reconocer señales de alerta y no caer en estafas" – comentó, Fabio Assolini, director del equipo de Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Para que los adultos mayores estén adecuadamente protegidos de las estafas digitales, los expertos de Kaspersky aconsejan: