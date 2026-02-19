Zoho cruza el millón de empresas

30 años, 1M de compañías y 150M de usuarios pagos: crecimiento global sostenido.

Redacción T21 / 19.02.2026 / 2:30 pm

Como parte de la celebración por sus 30 años, la organización anunció que cuenta con más de 150 millones de usuarios pagos de sus soluciones en todo el mundo.

Zoho Corporation, empresa de tecnología global, anunció que sus soluciones son usadas por más de un millón de empresas, que representan a más de 150 millones de usuarios pagos en todo el mundo. La organización, que integra a Zoho, ManageEngine, Qntrl y TrainerCentral, celebra sus 30 años con un crecimiento interanual significativo de clientes (32%) e ingresos (20%) en 2025.

“Ser una empresa autofinanciada, privada y construida completamente de forma interna convierte a Zoho en una excepción entre los competidores”, dijo Sridhar Vembu, cofundador y científico jefe de Zoho Corporation. “Durante 30 años, la estrella guía de Zoho Corporation ha sido entregar valor al cliente. Antes de que cualquier innovación, estrategia o principio rector se convierta en un producto, un cambio o una política, primero debe responder a la pregunta: ‘¿Esto ayudará a las empresas?’. Estamos profundamente agradecidos de que compañías de todo el mundo hayan respondido positivamente a nuestro enfoque centrado en el cliente durante las últimas tres décadas, y seguiremos satisfaciendo las necesidades cambiantes de las empresas con soluciones potentes, escalables y asequibles”.

Entre los clientes que han sumado productos de Zoho Corporation a sus operaciones en el último año se encuentran: Rapid Response Monitoring y Synergy HomeCare, en Estados Unidos; Mercedes-Benz India, Force Motors, Joyalukkas y Union Bank of India, en India; Flora Food Group, Handl Tyrol y Atout France, en la Unión Europea; Al-Ahli Saudi FC y Al Qadsiah FC, en Medio Oriente-África, y Grupo Gonher, Creditas y Editora Globo, en América Latina.

Zoho Corporation agradece a cada uno de sus clientes, grandes y pequeños, cuya lealtad y apoyo han tenido un impacto decisivo en los cimientos, el crecimiento y el éxito futuro de la empresa. Para honrar ese compromiso, estas son las opiniones de algunos clientes, cuyo éxito la compañía se enorgullece de haber contribuido a impulsar.

“Asociación es una palabra que se usa con frecuencia en los negocios, pero rara vez coincide con su definición”, afirmó David Fauser, vicepresidente de Ventas, Marketing y Estrategia de CIMCO, fabricante de productos de refrigeración. “Con Zoho, puedo decir que siempre ha sido un verdadero socio. Más que simplemente ofrecer software, Zoho se involucra con nosotros de manera colaborativa, ayudándonos a analizar desafíos, adaptarnos al cambio y mejorar nuestra operación. Ese nivel de enfoque en el cliente y visión a largo plazo es lo que ha hecho que nuestra relación perdure durante ocho años”.

“A medida que nuestro negocio ha evolucionado en los últimos 10 años mediante adquisiciones, reestructuraciones organizacionales y nuevos modelos operativos, Zoho ha crecido con nosotros en lugar de forzarnos a marcos rígidos”, dijo Brandon Lennix, director de Operaciones Comerciales de GardaWorld, empresa dedicada a seguridad y tecnología de vigilancia. “La amplia gama de aplicaciones disponibles y su gran flexibilidad nos han ayudado a adaptarnos rápidamente a las necesidades del negocio, tomar decisiones informadas y mantener el impulso en momentos de grandes desafíos”.

“Durante los últimos ocho años, Zoho se ha convertido en la columna vertebral de nuestros sistemas empresariales”, afirmó Jason Yoffy, gerente de Experiencia de Usuario en RJG, empresa de soluciones de moldeo por inyección. “Mientras que algunas empresas se conformarían con saber que ya tienen nuestro negocio, Zoho siempre ha actuado como si estuviera trabajando para conservarlo. La razón por la que seguimos con Zoho es que sigue mejorando. Continúan lanzándose nuevas aplicaciones, las herramientas existentes se vuelven más potentes y la experiencia de usuario evoluciona constantemente de maneras que realmente apoyan a nuestro equipo”.

“Como muchos, nuestro recorrido de más de una década con Zoho comenzó con una sola aplicación, Zoho CRM, y Zoho ha crecido con nosotros. Una vez que entendimos que podíamos gestionar todo nuestro negocio con Zoho, migramos a Zoho One. Con el tiempo, toda nuestra empresa ha mejorado, y esto se debe a que Zoho ofrece un conjunto de productos a un precio razonable, con un soporte muy superior al de los competidores”, comentó Roque Rodon, director de Operaciones de Erase.com, empresa de gestión de reputación en línea.

“Hemos estado con Zoho desde 2014, y lo que nos mantiene aquí es la amplitud de la plataforma. Como fabricante canadiense de jacuzzis con más de 200 distribuidores en Norteamérica y Europa, necesitamos que nuestro CRM, analítica y herramientas operativas funcionen de manera fluida. Zoho nos ofrece ese ecosistema integrado sin precios corporativos. A medida que nuestro negocio ha crecido y nuestras necesidades se han sofisticado —con gestión de distribuidores, integraciones API y automatización de flujos de trabajo— Zoho ha crecido con nosotros”, concluyó Phil Edey, gerente general de Arctic Spas, fabricante de jacuzzis.