IA impulsa inversión récord empresarial en Perú

Empresas aceleran adopción de inteligencia artificial para ganar eficiencia, innovar y mejorar decisiones estratégicas.

Redacción T21 / 23.03.2026 / 6:28 pm

La inteligencia artificial se posiciona como el principal motor de crecimiento del mercado tecnológico en Perú, con 88% de las empresas anticipando un retorno de inversión positivo.

El 60% de las organizaciones peruanas ya se encuentra en fase de pruebas piloto o adopción sistemática de la IA, superando la etapa de planificación.

La mejora en la velocidad de toma de decisiones (54%) y la eficiencia operativa (52%) se perfilan como los principales beneficios no financieros de la implementación de IA.

La inteligencia artificial ha pasado de ser una tecnología emergente a convertirse en la prioridad número uno para las empresas en Perú. Así lo revela el nuevo informe “CIO Playbook 2026: La Carrera por la IA empresarial”, impulsado por Lenovo y desarrollado por la consultora IDC. El estudio destaca que un total de 98% de las organizaciones peruanas planea aumentar su presupuesto de IA durante el próximo año, con un crecimiento anual promedio del 15%, para impulsar la rentabilidad y la reinvención del negocio.

El informe, que encuestó a 50 CIOs en Perú como parte de un sondeo a 500 líderes tecnológicos en América Latina, subraya un cambio fundamental en la estrategia empresarial: la IA ya no es una opción, sino el motor central para la competitividad. Para 2026, la principal prioridad de negocio en el país es mejorar, innovar y reinventar el negocio con IA.

“Estamos presenciando un punto de inflexión estratégico en Perú. La IA ha trascendido el departamento de TI para convertirse en el principal catalizador de la reinvención empresarial en todos los sectores”, afirmó Andrés Becerra, gerente general de Lenovo Perú. “Los datos son claros: las empresas no solo están invirtiendo, sino que ya están viendo beneficios tangibles en eficiencia y toma de decisiones. En Lenovo, estamos comprometidos a ser el socio tecnológico que acompaña a las organizaciones en esta transición, proveyendo desde los dispositivos más avanzados hasta la infraestructura de data center necesaria para desplegar soluciones de IA híbrida de manera segura y escalable”.

Retorno de inversión y beneficios tangibles

La confianza en el potencial de la IA es alta: el 88% de las empresas peruanas anticipa un retorno positivo de la inversión (ROI) de sus iniciativas de IA, estimando un rendimiento promedio de 2.3 veces la inversión inicial.

Más allá de lo financiero, los principales beneficios obtenidos incluyen:

Mejora en la velocidad de la toma de decisiones (54%)

Mejora en la eficiencia operativa (52%)

Mejora en la experiencia del cliente (50%)

Adopción acelerada y el auge de la IA agéntica

El estudio evidencia una rápida madurez en la adopción de IA en el país. El 60% de las organizaciones ya se encuentra en fases de “Pruebas Piloto / Adopción sistemática”, mientras que solo un 8% permanece en la etapa de “Consideración o planificación”.

La inversión se está diversificando hacia tecnologías más avanzadas. La principal prioridad de inversión para los próximos 12 meses es el desarrollo, despliegue y aplicaciones/soluciones de la IA agéntica, un tipo de IA con capacidad de actuación autónoma. El interés en esta área crecerá más de tres veces (un 311%) en los próximos 12 meses, marcando el inicio de la próxima ola de innovación.

Para gestionar estas cargas de trabajo, el 52% de las empresas prefiere un modelo de despliegue híbrido (on-premise, nube privada y pública), buscando un equilibrio entre control, seguridad y escalabilidad.

Los hallazgos del estudio demuestran que la madurez en la adopción de IA en Perú ha avanzado más rápido de lo esperado, pasando de la simple consideración a la implementación activa. El enfoque de las empresas se traslada ahora hacia el desafío de escalar estas soluciones y asegurar un retorno de la inversión, una tarea que exige tanto una infraestructura tecnológica flexible y potente como una sólida gobernanza de datos para ser exitosa.