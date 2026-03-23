Tres ajustes que transforman tu smartphone

Optimiza tu celular con funciones ocultas que aceleran tareas y mejoran tu productividad diaria sin esfuerzo.

Redacción T21 / 23.03.2026 / 6:21 pm

Con sencillos ajustes, puedes aprovechar al máximo la tecnología de tu smartphone para facilitar tus actividades diarias.

Según una encuesta de Osiptel, casi el 95% de los hogares de Perú cuenta con al menos un smartphone. Ello refleja cómo a través de los años el dispositivo móvil ha cobrado gran relevancia y hoy es un aliado imprescindible para los peruanos.

Para sacarle el mayor provecho a tu equipo, OPPO, líder en innovación tecnológica, brinda tres configuraciones clave que te ayudarán a acelerar tus tareas diarias desde tu celular, especialmente en dispositivos como el nuevo Reno14 F, equipado con ColorOS 16:

Escribe mensajes más rápido con el dictado por voz

El dictado por voz permite convertir lo que dices en texto automáticamente, lo que resulta útil para responder mensajes o redactar cuando no puedes escribir. Para hacerlo, ingresa a cualquier aplicación de mensajería o notas, abre el teclado y presiona el ícono del micrófono.

Accede a tus herramientas sin salir de la app

Imagina poder acceder a tu calculadora, grabadora de pantalla o cualquier otra herramienta sin tener que salir de la aplicación que estás utilizando. Si tienes un OPPO, con la Smart Sidebar de ColorOS, esta es una realidad. Este panel flotante permite que las tareas se realicen de forma continua, sin interrupciones, lo que agiliza el flujo de trabajo. Actívala desde Ajustes > Accesibilidad y conveniencia > Barra Lateral Inteligente

Navega por tu celular con movimientos rápidos

Los gestos permiten reemplazar los botones tradicionales del sistema por movimientos en la pantalla, lo que agiliza la navegación entre aplicaciones. Para ello, ingresa a Ajustes > Accesibilidad y conveniencia > Gestos y Movimientos. Desde allí podrás activar opciones como deslizar con tres dedos para capturas de pantalla o mantener presionado con tres dedos para capturas extendidas, entre otros accesos rápidos.

“Muchos smartphones incluyen herramientas pensadas para facilitar su uso. Por ejemplo, con las funciones de ColorOS, el sistema operativo de OPPO, se pueden encontrar diferentes opciones que ayuden a mejorar la experiencia del usuario. Conocerlas y configurarlas correctamente permite aprovechar al máximo el dispositivo”, aseguró Manuel Morey, especialista de producto de OPPO Perú.

En un mundo donde la productividad es clave, OPPO continúa desarrollando innovaciones que simplifican el día a día. Equipos como el Reno14 F integran estas funciones para ofrecer una experiencia más fluida, eficiente e intuitiva.