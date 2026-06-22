La IA invisible convierte al televisor en plataforma inteligente

Samsung integra mejoras automáticas de imagen, audio, fútbol, energía, asistencia conversacional y seguridad Knox en sus pantallas.

Redacción T21 / 22.06.2026 / 8:25 am

La tecnología actúa tras bambalinas para optimizar imagen, sonido e interactividad en tiempo real.

La inteligencia artificial está cada vez más presente en el día a día de los consumidores, a menudo de forma imperceptible, pero añadiendo una capa extra de calidad a la experiencia final del usuario. Según un estudio de 2024 de Bain & Company realizado con consumidores en Estados Unidos y Europa, solo o el 35% afirma utilizar inteligencia artificial activamente, aunque muchos ya interactúan con la tecnología sin darse cuenta a través de recomendaciones, asistentes virtuales y automatizaciones integradas. Atenta a este movimiento, Samsung ha ampliado la aplicación de IA en su línea más reciente de televisores, con funciones que operan en segundo plano para mejorar automáticamente el sonido, la imagen e interactividad, proporcionando una experiencia más inmersiva.

“Al integrar la inteligencia artificial de forma cada vez más sofisticada, Samsung ha construido un cambio silencioso pero decisivo: la calidad de la experiencia de visualización no está solo en lo que se ve, sino principalmente en lo que sucede detrás de la pantalla. Este desfase entre el uso y la percepción marca una nueva fase de la tecnología: la IA deja de ser una funcionalidad explícita y pasa a actuar como una capa integrada a las experiencias digitales, operando tras bambalinas en su televisor”, destaca Celso Barros, Head de Visual Display de Samsung en América Latina.

Funciones como AI Escalador de Imagen 4K y AI Optimization elevan la calidad de las transmisiones de las pantallas de la marca al analizar el contenido en tiempo real y mejorar automáticamente la resolución, el contraste y la nitidez, incluso cuando la fuente original no cuenta con la mejor definición. En contenidos antiguos o transmisiones de menor calidad, por ejemplo, la IA identifica la necesidad de mejora y realiza este procesamiento de forma automática. El resultado son imágenes más detalladas, con movimientos más fluidos y mayor profundidad de campo, especialmente en escenas rápidas.

En cuanto al audio, la inteligencia artificial también actúa de forma precisa en tres frentes: Adaptive Sound, que analiza el contenido para garantizar claridad, nitidez y equilibrio sonoro mediante la remasterización de audio impulsada por procesamiento neural; Active Voice Amplifier (AVA), que optimiza los diálogos en tiempo real, analizando el sonido e interferencias del ambiente para garantizar la máxima nitidez; y Adaptive Volume, que ajusta el sonido de la pantalla automáticamente según las preferencias y los hábitos de uso del espectador.

Otro aspecto destacado es el AI Modo Fútbol , funcionalidad recién lanzada en América Latina que reconoce automáticamente las transmisiones deportivas y adapta la imagen y el sonido en tiempo real para priorizar la experiencia del fútbol. En la práctica, el recurso intensifica los colores del campo, mejora la nitidez de los movimientos rápidos —como pases y disputas por el balón— y ajusta el audio para resaltar tanto la narración como la atmósfera de la tribuna, acercando al espectador a la sensación de estar en el estadio.

La experiencia se expande aún más con Vision AI Companion, que añade una nueva capa de interactividad al contenido. Mediante el uso de inteligencia artificial generativa y conversacional, la pantalla se convierte en un hub central del hogar y en un asistente integrado a herramientas como Gemini, Perplexity, Bixby y Copilot. Esta función permite consultar datos, hacer preguntas, explorar curiosidades y acceder a información directamente en la pantalla, reduciendo la necesidad de recurrir a otros dispositivos como el smartphone.

Más que un recurso puntual, Vision AI Companion amplía el papel de la televisión en la vida cotidiana. La tecnología puede aplicarse a diferentes tipos de contenido, ayudando a explicar referencias en películas, contextualizar personajes en documentos o incluso sugerir recetas y técnicas en programas culinarios. En este escenario, la pantalla actúa como una capa adicional de información, expandiendo la experiencia más allá de la simple exhibición.

Otro avance importante es la eficiencia energética. Con el AI Energy Mode, los televisores utilizan sensores para analizar la iluminación del entorno y ajustar automáticamente el brillo de la pantalla, escena por escena. El resultado es una experiencia visual equilibrada y confortable, con una reducción en el consumo de energía, un beneficio que combina la innovación con un uso más consciente.

IA sí, seguridad siempre

A medida que la integración entre la inteligencia artificial y los televisores se vuelve más dinámica y personalizada, la seguridad también cobra protagonismo. Para ello, Samsung cuenta con Samsung Knox, la plataforma integrada en los dispositivos de la marca que protege los datos y el acceso. Con múltiples capas de seguridad que operan desde el hardware hasta el software, esta solución ayuda a garantizar que la información personal y los comandos realizados en la pantalla —como búsquedas, interacciones y conexiones con otros dispositivos— permanezcan protegidos, incluso en un entorno cada vez más digital y conectado.

Más que funcionalidades aisladas, esta estrategia refuerza la transformación de las pantallas en plataformas inteligentes. Al operar de forma continua y casi invisible, la inteligencia artificial adapta la experiencia al contexto, al entorno y al comportamiento del usuario, consolidando una nueva capa de innovación en el consumo de contenido.