IA y liderazgo: El nuevo escenario empresarial

El summit clave donde CEOs redefinen decisiones con inteligencia artificial.

Redacción T21 / 19.03.2026 / 8:57 pm

Más de 1,000 ejecutivos se darán cita el próximo 28 de abril en el Lima Centro de Convenciones

En un contexto donde la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que operan las organizaciones, NTT DATAanunció la realización del Digital & AI Summit Lima 2026, un evento que reunirá a más de 1,000 asistentes, entre CEOs, ejecutivos C-level y líderes de tecnología e innovación de diversas industrias.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 28 de abril en el Lima Centro de Convenciones, San Borja, y abordará los principales desafíos y oportunidades que plantea la evolución de la inteligencia artificial, con especial foco en IA, Agentic AI y transformación digital.

Dentro de la agenda, destaca la participación de Amandeep Khurana, keynote speaker del evento, quien ofrecerá una sesión enfocada en Agentic AI, una de las tendencias más relevantes en la evolución de la inteligencia artificial y su aplicación en los negocios.

Asimismo, el evento contará con un Panel de CEOs de distintas industrias, que será moderado por César Campos, General Manager de NTT DATA Perú, generando un espacio de conversación estratégica sobre liderazgo y toma de decisiones en la era de la IA.

El evento también incluirá el panel “Modernización de Core Banking: From Global Trends to Local Action”, moderado por Martín Koo, Director Banking de NTT DATA Perú, y que reunirá a referentes del sector financiero como Alex Pacheco, Latam Director de Thought Machine; Rodrigo Silva, President Americas de Temenos; y Halan Gobira, Sales Director Latam de Pismo, quienes abordarán cómo las tendencias globales en modernización bancaria se están aterrizando en la región.

A diferencia de otros espacios, el Digital & AI Summit Lima se posiciona como un foro orientado a la toma de decisiones estratégicas, donde los líderes empresariales podrán conocer cómo estas tecnologías ya están generando impacto real en los negocios.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados.

Más información y registro en: Digital & AI Summit Lima 2026 | NTT DATA