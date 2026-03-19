Privacidad: La nueva ventaja competitiva

En la era de la IA, proteger datos ya no es opcional: define quién lidera el mercado.

Redacción T21 / 19.03.2026 / 10:51 am

Mientras varios gobiernos flexibilizan regulaciones para acelerar la adopción de inteligencia artificial, las empresas demuestran que proteger la información ya no es un requisito legal: es una condición para competir.

Por: Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho.

Durante varias décadas, hemos advertido sobre los riesgos y vulnerabilidades de una mala privacidad de datos en la tecnología empresarial. En ocasiones, ha sido como gritar en el vacío: parecía que las salvaguardas de privacidad serían siempre un “nice to have” para las organizaciones que operan en una economía global cada vez más competitiva y exigente.

Ahora, en medio del frenesí actual por desplegar inteligencia artificial, la privacidad parece importar menos que nunca. La Unión Europea, por ejemplo, acaba de anunciar que quitará varias de las protecciones clave del GDPR y de la Ley de IA, para reactivar una economía estancada.

Esta decisión envía un mensaje claro al mundo sobre qué valora más Europa: ¿la privacidad o las ganancias? ¿Y qué ocurre con las empresas? ¿Cómo están respondiendo a los desafíos de privacidad que trae consigo el auge de la IA?

Hace algunos meses, Zoho se asoció con Michael Fauscette y Arion Research para realizar una encuesta global sobre privacidad e IA titulada The AI Privacy Equation — Balancing Innovation with Protection in the Modern Enterprise. Los resultados cuestionan muchas suposiciones sobre cómo las empresas aplican medidas de privacidad en este momento, al tiempo que inspiran optimismo por el alcance de la adopción de IA y el nivel de inversión en privacidad.

La encuesta recopiló respuestas de 4.782 profesionales de negocios en todo el mundo, de los cuales 35% estaba formado por CEOs, presidentes o propietarios. Casi la mitad trabaja en empresas con más de 500 empleados. Un dato contundente: el 84% de las organizaciones encuestadas afirma contar con equipos dedicados a la protección de datos.

El 41% dice haber reforzado sus medidas de privacidad tras adoptar IA, lo que demuestra que, para muchos líderes empresariales, la privacidad no es un freno a la innovación. Además, el 78% confía en su nivel de inversión en privacidad, y la principal preocupación sigue siendo la filtración de datos de clientes.

La encuesta también revela que la principal barrera para implementar IA está en las preocupaciones sobre privacidad y seguridad. El principal foco de inversión en IA es el servicio al cliente, lo que confirma que la confianza y la protección de datos siguen siendo esenciales.

En la era de la IA generativa, ignorar la privacidad ya no es una opción viable. Hoy, proteger los datos no es solo una cuestión ética, sino una condición básica para competir y sobrevivir.

Diferenciación de la inteligencia artificial de Zoho

Zoho desarrolla su IA guiada por principios de privacidad y valor para el cliente. Sus modelos de IA no se entrenan con datos de consumidores ni almacenan información de clientes. Las herramientas de IA se diseñan para ser útiles, equilibrando la asistencia al trabajador sin aumentar costos al consumidor.

Compromiso de privacidad de Zoho

Zoho respeta la privacidad de los usuarios y no tiene un modelo de ingresos basado en publicidad, incluso en sus productos gratuitos. La compañía posee y opera sus propios centros de datos, garantizando un control total sobre seguridad y privacidad. Más de 130 millones de usuarios en el mundo confían en Zoho para gestionar sus negocios, incluida la propia Zoho.