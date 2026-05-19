La IA redefine la ciberseguridad empresarial

Los ataques impulsados por inteligencia artificial obligan a las empresas a convertir sus Data Centers en el núcleo de su estrategia de ciberdefensa.

Redacción T21 / 19.05.2026 / 10:21 am

El uso de inteligencia artificial por parte de ciberdelincuentes impulsa ataques más autónomos, personalizados y difíciles de detectar, obligando a las empresas a fortalecer la seguridad desde los Data Centers.

En el 2026, la inteligencia artificial se perfila como el principal catalizador de una nueva generación de ciberataques: más automatizados, adaptativos y dirigidos. Para Cirion Technologies, proveedor líder de infraestructura digital en América Latina, este escenario está redefiniendo la manera en que las organizaciones deben proteger su información y pone a los Data Centers en el centro de la estrategia de ciberseguridad empresarial.

De acuerdo con Cirion Technologies, los ciberataques potenciados por IA evolucionarán hacia campañas casi autónomas, capaces de ejecutarse con mínima intervención humana. Esto facilitará que actores maliciosos, incluso con conocimientos técnicos limitados, puedan desplegar ataques complejos a gran escala, afectando tanto a grandes corporaciones como a startups y emprendedores.

Entre las principales tendencias previstas destacan el malware adaptativo, capaz de reescribirse para evadir sistemas tradicionales de detección; el phishing y social engineering hiperpersonalizados, que utilizan grandes volúmenes de datos públicos para crear mensajes extremadamente convincentes; el uso de deepfakes de audio y video para la suplantación de identidades ejecutivas; y un ransomware basado en inteligencia artificial, capaz de priorizar objetivos de alto valor y automatizar incluso la negociación de rescates.

“Estamos entrando en una etapa donde la seguridad ya no puede depender solo del perímetro digital. La infraestructura física y lógica del Data Center se convierte en la primera línea de defensa frente a amenazas que aprenden, se adaptan y operan en tiempo real”, señala Juan José Calderón, Sales Director Data Center de Cirion Technologies.

Data Centers: De soporte tecnológico a activos críticos de ciberdefensa

Para Cirion Technologies, el auge de estos ataques está impulsado por la democratización de la IA generativa, la reducción de costos de cómputo y la hiperconectividad global, que proporciona a los atacantes una huella digital masiva para explotar. En este contexto, los Data Centers modernos deben integrar seguridad avanzada desde su diseño, combinando controles físicos, segmentación de redes, monitoreo continuo y capacidades de respuesta automatizada.

Sectores como servicios financieros, salud, retail, e-commerce y manufactura figuran entre los más vulnerables, debido al alto volumen de datos sensibles que manejan, su dependencia tecnológica y la multiplicidad de accesos a sus sistemas. Un solo punto débil en la cadena de suministro puede ser suficiente para escalar un ataque hacia organizaciones de mayor tamaño.

“La IA ha cambiado el modelo tradicional del cibercrimen. Hoy los atacantes no buscan solo robar datos, sino identificar información crítica específica y ejercer extorsión de forma estratégica, combinando filtraciones selectivas, deepfakes y presión reputacional”, explica Calderón.

Impacto financiero y reputacional: El costo de no anticiparse

Desde la perspectiva de Cirion Technologies, las consecuencias de estos ataques van más allá del pago de rescates o la recuperación de sistemas. El mayor impacto suele manifestarse en el tiempo de inactividad operativa, la pérdida de ingresos, las multas regulatorias por incumplimiento de normativas de protección de datos y, sobre todo, en el daño a la reputación corporativa.

“En 2026, una brecha de seguridad ya no se percibe como un evento fortuito, sino como una señal de falta de inversión en tecnologías de protección modernas. La confianza del cliente y del mercado puede verse seriamente comprometida”, puntualiza Calderón.

En este contexto, el inicio de operaciones de LIM2, el nuevo Data Center de Cirion Technologies en Perú, responde a la creciente necesidad de contar con infraestructuras diseñadas para operar bajo escenarios de amenaza avanzados. Este nuevo Data Center incorpora estándares internacionales de seguridad física y lógica, alta disponibilidad y capacidades de resiliencia que permiten a las empresas proteger datos críticos y garantizar la continuidad del negocio frente a ataques cada vez más sofisticados impulsados por inteligencia artificial.

Con miras a 2026, para Cirion Technologies, la ciberseguridad deja de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en una decisión estratégica de negocio. En un entorno donde los ataques impulsados por inteligencia artificial son más persistentes, precisos y difíciles de detectar, contar con Data Centers preparados para operar bajo amenazas avanzadas será un factor diferenciador para la competitividad, la confianza del mercado y la sostenibilidad de las organizaciones en el largo plazo.