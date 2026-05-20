Cirion activa redes bajo demanda en 20 países

La compañía transforma 105.000 km de fibra propia en una plataforma programable que reduce cambios de red de semanas a minutos.

Redacción T21 / 20.05.2026 / 10:03 am

Se espera que el mercado de Network-as-a-Service (NaaS) crezca de US$33 millones en 2025 a US$115 millones para 2030 (+28,3%); Cirion está entrando en este sector con su propia infraestructura regional.

Los cambios de red que antes tardaban entre 4 y 12 semanas ahora pueden ejecutarse en minutos; los clientes reportan ahorros del 40% al 60% y mejoras de rendimiento en el 75% de sus aplicaciones.

La plataforma opera sobre más de 105.000 km de fibra en más de 20 países, con escalabilidad dinámica y seguridad integrada, sin necesidad de reemplazar la infraestructura existente.

Cirion Technologies anunció hoy el lanzamiento de su plataforma Network-as-a-Service (NaaS) en América Latina, una solución que transforma sus más de 105.000 kilómetros de fibra óptica propia, desplegados en más de 20 países, en una red programable, elástica y autogestionada.

La plataforma permite a las empresas activar, ajustar y escalar conectividad óptica de manera autónoma a través de un portal digital, sin esperar semanas por un cambio de circuito, sin contratos adicionales y sin fricción operativa. Es el paso más concreto que ha dado un operador regional para acercar la conectividad física a la lógica de la nube.

La promesa de Network-as-a-Service ha estado en el radar de la industria durante años, pero llevarla a escala real en América Latina —con distintas regulaciones en cada mercado, infraestructura fragmentada y una demanda que crece más rápido que la capacidad instalada— es algo que muy pocos operadores han logrado alcanzar.

"La velocidad a la que los clientes escalan de 100G a 400G —y ya a 800G— nos muestra que el crecimiento empresarial ya no espera a la infraestructura. La inteligencia artificial está acelerando este cambio, y la red debe responder en tiempo real. La red como servicio es precisamente eso: pasar de redes rígidas a plataformas programables que se mantienen al ritmo de la dinámica del mercado. El llamamiento a la acción es claro: prepárense hoy para operar a la velocidad que exigirá la próxima ola digital", Daniel Peiretti, SVP, Productos y Experiencia del Cliente, Cirion Technologies.

Uno de los diferenciadores más relevantes de la plataforma es su capacidad para integrarse con la red y la infraestructura de seguridad existentes del cliente, sin necesidad de reemplazar equipos ni modificar políticas de protección. No es simplemente una superposición: es la conectividad que opera en la capa fundamental de la arquitectura empresarial.

La solución incorpora capacidades de autoservicio, visibilidad operativa en tiempo real, gestión dinámica del ancho de banda, monitorización del rendimiento, métricas de uso y operaciones orquestadas por API. Al hacerlo, se cierra la brecha entre la agilidad en la nube y la robustez de la conectividad física, un punto que históricamente ha ralentizado la adopción de modelos como servicio en la capa de transporte.

Infraestructura construida para lo que viene

El lanzamiento marca la primera fase de un despliegue continuo. La cobertura se expandirá progresivamente a través de la red de Cirion y de su ecosistema de centros de datos carrier-neutral en la región. El enfoque a mediano plazo está puesto en la Costa del Pacífico, con inversiones adicionales en Argentina y Chile, y una mayor redundancia en nodos estratégicos.

Con Network-as-a-Service, Cirion da un nuevo paso en su hoja de ruta para transformar la infraestructura digital de América Latina en una plataforma viva, flexible e inteligente: una red capaz de evolucionar al ritmo de sus clientes y de incorporar, de manera continua, nuevas capacidades de automatización, seguridad e inteligencia operativa. Este lanzamiento no marca un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa de innovación. Un avance que hoy es posible gracias al trabajo conjunto con Ciena y Carma, partners estratégicos que hicieron realidad esta evolución tecnológica para la región.

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