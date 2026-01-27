La IA redefine la ciberseguridad en el entretenimiento

Los fraudes y ataques automatizados escalan en la industria digital hacia 2026.

Redacción T21 / 27.01.2026 / 2:34 pm

Kaspersky alerta de que se están acelerando fraudes, filtraciones y ataques automatizados en toda la cadena de esta industria, desde la venta de entradas hasta el streaming y los videojuegos.

Un nuevo apartado del informe Kaspersky Security Bulletin pone el foco en uno de los grandes desafíos que marcarán a la industria del entretenimiento en 2026: el impacto de la Inteligencia Artificial en su seguridad digital. Los expertos advierten de que la IA ya está transformando procesos críticos, desde la venta de entradas hasta la creación y distribución de contenidos, y, al mismo tiempo, abriendo nuevas puertas al fraude, las filtraciones y los ciberataques que pueden afectar a estudios, plataformas y usuarios.

La creciente dependencia de sistemas basados en IA convierte a estas tecnologías en infraestructuras críticas para el negocio del entretenimiento. Cualquier fallo, abuso o intrusión ya no tiene solo un impacto técnico, sino también económico, reputacional y legal, en un entorno marcado por estrenos globales, retransmisiones en directo y comunidades digitales masivas.

En este contexto, los investigadores de Kaspersky identifican cinco amenazas clave que emergen a medida que la IA se integra de forma acelerada en los flujos de trabajo del sector y en la experiencia del consumidor:

Precios dinámicos y bots

La IA permitirá ajustar los precios de las entradas de forma más rápida y precisa. Al mismo tiempo, dará a los revendedores herramientas más potentes para identificar eventos con alta demanda, usar bots a gran escala y modificar los precios de reventa casi en tiempo real. Incluso cuando los artistas mantengan precios fijos, los revendedores podrán aplicar subidas automáticas en los mercados secundarios.

Efectos visuales: riesgos en proveedores externos

El uso creciente de plataformas de IA en la nube para crear efectos visuales hará que los estudios dependan de más proveedores externos y profesionales independientes. Esto amplía los puntos vulnerables. Los atacantes podrían acceder a sistemas de renderizado o a herramientas de terceros para robar escenas o episodios antes del estreno, sin necesidad de atacar directamente a los estudios.

Redes de distribución de contenido como objetivos

Las redes de distribución de contenido almacenan materiales muy sensibles, como episodios sin estrenar, copias finales de películas o retransmisiones en directo. Con ayuda de la IA, los atacantes pueden analizar estas redes para localizar contenidos valiosos y detectar accesos mal protegidos. Un solo ataque podría afectar a varios títulos o permitir la inserción de código malicioso en emisiones legítimas.

Usos indebidos de la IA en juegos

Los usuarios intentarán saltarse los límites de las herramientas de IA para crear contenidos o personajes, y usar modelos externos para introducir material inapropiado en juegos, mods o vídeos. Además, si los datos usados para entrenar estas herramientas no se gestionan correctamente, existe el riesgo de que la IA genere contenidos que incluyan información personal.

Exigencias regulatorias sobre la IA

Las nuevas normas sobre el uso de la IA exigirán más transparencia en los contenidos generados con estas tecnologías y mayor claridad sobre el consentimiento y las licencias para entrenar modelos con obras protegidas por derechos de autor. Esto obligará a las empresas del sector a crear nuevos roles y procesos internos para supervisar y controlar el uso de la IA en los ámbitos creativo y comercial.

“La Inteligencia Artificial se ha convertido en un factor común en muchos de los riesgos emergentes del entorno digital. No solo refuerza la capacidad de los equipos de seguridad para detectar anomalías con mayor rapidez, sino que también está siendo aprovechada para analizar infraestructuras, anticipar comportamientos y generar contenido malicioso cada vez más creíble. Por eso, estudios, plataformas y titulares de derechos deben considerar los sistemas de IA y los datos que los alimentan como parte de su superficie crítica de ataque, y no únicamente como herramientas creativas”, explica María Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Para evitar estas vulnerabilidades, los expertos de Kaspersky le recomiendan a esta industria: